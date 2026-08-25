Главное на рынке недвижимости к утру 25 августа

Девелопер Pridex продал сеть гибких офисов Multispace общей площадью 18,2 тыс. кв. м. В сделку вошли четыре площадки — Multispace Dinamo, Multispace Tverskaya и Multispace Dubinin’Sky в Москве, а также Multispace Pravda в Санкт-Петербурге. Объекты приобрела группа профессиональных частных инвесторов. Покупатель и сумма сделки не разглашаются. Как отмечается, сеть продолжит работать в нормальном режиме и выполнять обязательства перед резидентами и партнерами.

Производитель водки «Русский стандарт» выставил на торги офисно-складской комплекс на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге по начальной стоимости 2 млрд руб., сообщил организатор продажи Российский аукционный дом (РАД). В составе лота — здание площадью более 9 тыс. кв. м и право собственности на участок земли площадью 5,45 га. Комплекс 2007 года постройки расположен в поселке Шушары. Около 2,5 га земли свободны от застройки, сообщили в РАД. Там отметили, что площадка представляет собой готовое решение для транспортно-логистических компаний, 3PL-операторов, федеральных ретейлеров и маркетплейсов.

Власти Москвы согласовали строительство многофункционального ЖК площадью 47,75 тыс. кв. м на месте ТЦ «Электроника на Пресне», сообщает Telegram-канал «Стройки – и точка». Как сообщается, 35,8 тыс. кв. м займет жилая недвижимость. Проект включает строительство зданий высотой 35 и 18 этажей, двух клубных домов высотой 8 и 9 этажей, а также бизнес-центра площадью 11,2 тыс. кв. м. Девелопером выступит компания Larus Capital. Она приобрела ТЦ «Электроника на Пресне» в 2023 году у предпринимателя Василия Бойко-Великого.

Тюменский девелопер «Север» приобрел участок площадью 0,9 га на ул. Бусиновская Горка в Москве, сообщают «Ведомости». На площадке в районе Западного Дегунина может появиться многофункциональный жилой комплекс. Рыночную стоимость опрошенные изданием эксперты оценивают в 500–700 млн руб. По их мнению, участок позволяет построить жилой комплекс комфорт-класса на 30–35 тыс. кв. м. На реализацию проекта может уйти до 2,5–3 лет. Застройщик «Север» уже реализует в Москве многофункциональный комплекс «Диус» на 65 тыс. кв. м. Девелопер также планирует строительство офисного центра на 15 тыс. кв. м и ЖК на 22 тыс. кв. м.