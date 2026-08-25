Чистая прибыль «Озон Фармацевтики» по МСФО выросла вдвое в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Озон Фармацевтика» по МСФО составила 3,2 млрд руб. в первом полугодии. Это в 1,9 раза больше аналогичного периода годом ранее. Рентабельность по чистой прибыли компании выросла на 9 процентных пунктов — до 22%, следует из отчетности.

Выручка «Озон Фармацевтики» за шесть месяцев увеличилась на 12% — до 14,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 5,8 млрд руб. (+33%), рентабельность показателя составила 39%. Соотношение чистый долг / EBITDA снизилось до 0,4x из-за «планового погашения части долговых обязательств и задействования инструмента факторинга».

«Озон Фармацевтика» — один из лидеров по производству лекарств в России. Специализируется на традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологических заболеваний и сложных наукоемких лекарств в области биотехнологий. Компания распоряжается 69 тыс. кв. м производственных и складских площадей, на которых работают более 2,5 тыс. специалистов.