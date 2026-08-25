Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ArtyA Geneve Фото: ArtyA Geneve

Некоторые правила высокого часового искусства могут далекому от этого мира человеку показаться странными. Например, ручное декорирование механизма: огромное количество времени тратится на украшение механизма, при этом в нескелетонизированный часах большую часть этой работы видно будет в лучшем случае через прозрачную заднюю крышку корпуса. Но именно такие детали демонстрируют мастерство, и достигли часовщики в этом невероятных высот.

Так, состоялась премьера двойного наклонного турбийона с дифференциалом и очень сложным декором ArtyA. В лимитированной серии — девять экземпляров. Механической основой стала модель Complexity, впервые представленная в апреле этого года на выставке Watches & Wonders. Это часы с необычной архитектурой корпуса и механизма: два наклонных турбийона расположены на «12» и «6 часах» и соединены дифференциалом, а корпус полностью выполнен из сапфира.

Теперь же ArtyA Geneve представляет Complexity Metiers d'Art. Все поверхности механизма и циферблата стали пространством для творчества. В ход пошли гравировка, чеканка, перляж и другие традиционные техники декорирования. Если в модели Complexity акцент был сделан на чистоту тонкой пескоструйной обработки, то версия Metiers d'Art рельефна, фактурна и рождает красивую игру света.

«Complexity — это экстремальная и эффектная механическая скульптура, которой можно любоваться с любого ракурса; потрясающие хронометрические характеристики и абсолютная точность составляют саму суть этих часов»,— говорит о своем новом детище основатель ArtyA Иван Арпа.

Анна Минакова