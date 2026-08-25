WSJ: владелец Baskin Robbins и Dunkin` запланировал IPO до конца 2026 года
Американская компания Inspire Brands — владелец сетей кафе с мороженым Baskin Robbins и пончиковых Dunkin` — собирается провести IPO до конца текущего года. Об этом написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как отметила WSJ, это одно из нескольких крупных размещений, запланированных на ближайшие месяцы.
Inspire Brands — одна из крупнейших ресторанных сетей в мире с более чем 33 тыс. заведений. В 2020 году она купила за $11,3 млрд своего конкурента Dunkin` Brands Group. Среди принадлежащих ей сетей, помимо Baskin Robbins и Dunkin`,— Arby`s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In и Jimmy John`s.
В мае СМИ писали, что Inspire Brands конфиденциально подала заявку на проведение IPO в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. А агентство Bloomberg сообщало, что компания может привлечь в ходе размещения около $2 млрд при общей оценке в $20 млрд.