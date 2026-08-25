ООН призвала прекратить удары по инфраструктуре после атаки ВСУ на Краснодар

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом ТАСС заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по Краснодарскому краю.

Подобные атаки, как сказал господин Дюжаррик, где бы они ни происходили, — явное нарушение международного гуманитарного права. Господин Дюжаррик отметил, что генсек решительно осуждает действия, направленные против гражданских лиц и объектов, и настаивает на их безотлагательном прекращении в условиях продолжающегося вооруженного противостояния.

В ночь на 24 августа ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. В краевом оперштабе сообщили, что в Краснодаре был поврежден частный детский центр, погибли трое детей. Еще двое взрослых и шестеро несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.