ООН призвала прекратить удары по инфраструктуре после атаки ВСУ на Краснодар
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом ТАСС заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по Краснодарскому краю.
Подобные атаки, как сказал господин Дюжаррик, где бы они ни происходили, — явное нарушение международного гуманитарного права. Господин Дюжаррик отметил, что генсек решительно осуждает действия, направленные против гражданских лиц и объектов, и настаивает на их безотлагательном прекращении в условиях продолжающегося вооруженного противостояния.
В ночь на 24 августа ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. В краевом оперштабе сообщили, что в Краснодаре был поврежден частный детский центр, погибли трое детей. Еще двое взрослых и шестеро несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние удары украинских дронов по нескольким регионам России, о чём 6 августа 2026 года рассказал его заместитель Фархан Хак, подчеркнув тревогу в связи с усилением конфликта и рисками для судоходства в Черном и Азовском морях. Гутерриш высказался за срочную деэскалацию, которая должна привести к полному и безусловному прекращению огня. Ранее, 3 августа 2026 года, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак уже комментировал удары ВСУ по пляжу в Геленджике и селу Прицевка в Белгородской области, заявляя, что ООН выступает против любых атак, в результате которых страдают или погибают гражданские, прежде всего дети.
Удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре запрещены международным правом, и ООН осуждает все подобные атаки, независимо от места их совершения, призывая Москву и Киев к немедленному прекращению огня. Число жертв среди гражданских в РФ от ударов ВСУ выросло в два раза с начала 2026 года, по сообщению заместителя генсека ООН Розмари Дикарло.
Антониу Гутерриш также осудил удары Израиля по Бейруту 15 июня 2026 года и призвал все стороны к максимальной сдержанности, особенно в преддверии возможной сделки между США и Ираном. Ранее, 9 июня 2026 года, он выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, призвав все стороны немедленно прекратить атаки и воздерживаться от действий, способных обострить ситуацию.