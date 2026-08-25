«Самый высокий уровень благополучия — у полностью "удаленных" сотрудников»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Новое исследование поставило под сомнение идею, что обязательное возвращение в офис автоматически повышает вовлеченность, продуктивность и лояльность. Изучали на этот раз более 7 тыс. сотрудников Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в Хьюстоне (он не раз получал звание лучшего профильного центра в США).

Около четверти участников работали полностью удаленно, еще четверть — в гибридном формате, а примерно половина — в офисе. Самый высокий уровень благополучия — физического, психического, эмоционального, социального и финансового — у полностью "удаленных" сотрудников. Самый низкий — у тех, кто ежедневно работал в офисе.

При этом удаленщики практически не ощущали себя менее связанными с коллегами или корпоративной культурой. Согласно опубликованным в Frontiers of Psychology материалам, это отражалось и на кадрах: спустя год сотрудники с более высоким уровнем благополучия реже увольнялись. Выходит, удаленка бережет ценный персонал.

Финансовый эффект особенно заметен на фоне оценки Gallup: еще до пандемии американские компании ежегодно теряли около $1 трлн из-за добровольной текучести кадров. Некоторые критики политики RTO (return to office) полагают, что за требованиями вернуться в офис иногда стоит скрытая попытка сократить штат. Как пишет Fortune, во время опроса 2025 года каждый пятый HR-специалист признал, что офисная политика его компании была призвана подтолкнуть сотрудников к увольнению.

Топ-менеджеры крупных компаний, вроде JP Morgan Chase или Tesla, продолжают настаивать на необходимости встречаться лицом к лицу. Так якобы лучше фокус и молодежь эффективнее обучается. Самым популярным на рынке решением в итоге становится гибрид, когда сотрудники имеют возможность выполнять часть задач из дома, но все же обязаны показываться в офисе.

Яна Лубнина