Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

С начинками для лепешек кто только не экспериментировал: и египтяне, и римляне, и греки. А повезло в конце концов итальянцам. На юге Италии лепешка с оливковым маслом и травами со времен Древнего Рима была любимой пищей бедняков, как и во многих средиземноморских странах.

Все изменилось в XVII веке, когда по Европе начала распространяться южноамериканская экзотика — помидоры. Пока во Франции и Германии кулинары полагали красные плоды ядовитыми, а садоводы активно украшали ими сады знати, неаполитанцы все смелее пускали их в дело, в том числе на лепешки. За столетие эксперимент стал классикой.

Первая пиццерия открылась в Неаполе в 1738-м. Кстати, работает она и сейчас. За два века волны итальянской миграции разнесли блюдо по континентам, положив начало всемирной любви к итальянской кухне. Смелость она не только города берет, но и желудки радует.

Павел Шинский