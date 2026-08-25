Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: S&G / PA Images / Getty Images Фото: S&G / PA Images / Getty Images

Венгерский стрелок из малокалиберного пистолета Карой Такач стал двукратным олимпийским чемпионом сразу после Второй мировой войны. Само по себе достижение не уникальное. Но дело в том, что в 1938 году на военных сборах, во время занятий по обращению с гранатой, детонировал боевой снаряд, и будущему чемпиону оторвало правую руку. А Такач всю жизнь стрелял именно с правой руки.

Но бросать спортивную стрельбу Карой не стал, а принял решение работать левой. Уже через год, к всеобщему удивлению, он выиграл чемпионат Венгрии. Потом было не до соревнований, так как шла Вторая мировая война. А вот на первую Олимпиаду после страшной паузы в Лондон Такач приехал.

Легенда гласит, что перед самым стартом действующий чемпион мира, аргентинец Карлос Валинте, с иронией спросил у однорукого стрелка: «Зачем ты приехал?» — «Учиться у лучших?» — ответил венгр. После того как Карой выиграл Олимпийский турнир, причем с мировым рекордом, и встал на высшую ступеньку пьедестала, аргентинец сказал ему: «Ты уже достаточно узнал».

Но, как выяснилось, одной медали триумфатору оказалось мало. Спустя четыре года, в 1952-м, на играх в Хельсинки Карой Такач защитил титул и стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета по силуэтам с 25 м. Причем рекорд стрелка пал лишь в XXI веке — на Олимпиаде 2004 года в Афинах.

Владимир Осипов