Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Xiaomi представила три собственных процессора: для мобильных устройств, искусственного интеллекта и автомобилей. Комплексный подход позволит компании повысить бесшовную связь между своими гаджетами, ИИ-сервисами и операционной системой HyperOS.

Флагманский процессор для смартфонов и планшетов Xring O3 произведен по 3-нм техпроцессу. Он получил 10-ядерный центральный процессор (CPU), 16-ядерный графический (GPU), а также нейронный (NPU) с производительностью до 200 трлн операций в секунду. В синтетическом тесте AnTuTu новый чип набрал свыше 5,2 млн баллов.

На практике запас мощности должен помочь одновременно запускать требовательные игры, обрабатывать фото и видео и работать с ИИ-функциями без заметного снижения скорости. Первыми устройствами на базе Xring O3 станут Xiaomi 18 Fold и Xiaomi Pad 9 Pro Max, которые должны выйти в Китае в сентябре.

Второй чип, Xring O100 — это специализированный ускоритель для искусственного интеллекта. В обычной схеме нейросеть постоянно пересылает данные между памятью и вычислительным блоком, что занимает время и расходует энергию. Xiaomi разместила компоненты друг над другом, чтобы сократить путь для данных. По заявлению компании, пропускная способность новинки достигает 1,22 Тбайт в секунду. Это примерно в 10 раз выше, чем у памяти в мобильном процессоре Xring O3.

Последний в троице — Xring D100. Его вотчина — автомобили с системами помощи водителю и функциями автономного вождения. Xiaomi называет свой чип первым в Китае высокопроизводительным автомобильным ИИ-процессором, созданным по 3-нм технологии. Он получил 20-ядерный центральный процессор, 16-ядерный нейронный и поддерживает до 160 Гб общей памяти.

По заверениям вендора, этого сочетания должно хватить для запуска локальных ИИ-моделей с числом параметров до 200 млрд единиц. С такими мощностями автомобиль сможет одновременно анализировать изображения с камер, данные радаров и карту, распознавать пешеходов, другие машины и дорожные знаки. И всё это на борту, без постоянной отправки информации на удаленные серверы. Коммерческое внедрение Xring D100 в автомобили ожидается в следующем году.

Александр Леви