«Те, кто пропускает завтрак регулярно, имеют больший индекс массы тела»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Утро вечера мудренее — то же можно сказать и про еду. Хронопитание — один из подходов к приему пищи, построенный на работе биологических часов организма.

Утро начинается со света. Первые лучи солнца дают мозгу сигнал, что день настал, и в кровь выбрасывается кортизол. Наш внутренний будильник и пищеварительная система особенно охотно принимают глюкозу. В этот момент сытный завтрак — не роскошь, а обязательство.

Для первого приема пищи подойдут, например, омлет, овощи и цельнозерновой тост. Белки и сложные углеводы работают как надежный генератор: энергия поступает плавно, без резких скачков сахара, и чувство сытости держится долго. Если же утро начинается с кофе и кусочка тоста или вообще без еды, организм остается без топлива, и к вечеру нарастает такой голод, что хочется есть все подряд.

Исследования показывают: те, кто пропускает завтрак регулярно, в среднем имеют большие индекс массы тела и окружность талии. Словно внутренние часы сбиваются, и тело начинает запасать жир даже из листика салата.

День, как считают последователи циркадного питания, — период максимальной кулинарной активности организма: с 10 до 16 часов еда переваривается эффективнее всего. А вот к вечеру все меняется. Солнце садится, мозг начинает готовить тело ко сну: растет уровень мелатонина, а чувствительность клеток к инсулину падает.

Циркадное питание предлагает плотный ужин отдать врагу, а самим довольствоваться легким перекусом за 3-4 часа до сна. И, конечно, не подходить к холодильнику по ночам. Исследователи добавляют: когда мы едим в унисон со своими внутренними часами, тело отвечает благодарностью — хорошим сном, спокойствием и энергией.

Анна Кулецкая