Лукашенко авансом вручил вице-премьеру России Мантурову орден Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову. Церемония состоялась во Дворце Независимости в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров и Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Денис Мантуров и Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс»,— сказал президент Белоруссии во время вручения награды (цитата по БЕЛТА). Господин Лукашенко добавил, что вице-премьер «уже никуда не денется» и будет «продвигать союзную повестку туда, куда надо». Он также поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Белоруссии.

Указ о награждении российского вице-премьера Александр Лукашенко подписал накануне. Орденом Денис Мантуров отмечен «за личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества» между Россией и Белоруссией, а также «укрепление технологического суверенитета Союзного государства».