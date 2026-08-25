Россиянка пыталась вывезти в Германию более ста живых ящериц

Калининградские таможенники обнаружили у россиянки 116 редких живых ящериц, с которыми та пыталась выехать на автобусе в Польшу через пост Мамоново-2, после чего доставить их в Германию. Подробности приводит пресс-служба Калининградской областной таможни.

Инспекторы нашли рептилий во время таможенного досмотра: женщина расфасовала их партиями от трех до пяти штук в холщовые мешочки, которые спрятала в подкладку куртки. Она пояснила, что везла ящериц за вознаграждение, но документов на животных у путешественницы не было.

Таможенная экспертиза показала, что женщина пыталась вывезти ящериц вида ушастая круглоголовка, который занесен в Красную книгу России. Пресмыкающихся передали в центр помощи экзотическим животным. Россиянке назначили штраф в размере трехкратной стоимости товаров по статье о сокрытии их от таможенного контроля (ч. 2 ст. 16.1 КоАП).