Зарубежные СМИ: Чем грозит торговая война США и Канады?

Между США и Канадой разгорается торговая война: они не смогли согласовать сделку, из-за чего Белый дом ввел 50-процентные тарифы на импорт из соседней страны. Оттава, в свою очередь, готовит встречные пошлины. Bloomberg пишет, что виновником конфликта стал министр торговли США Говард Латник. Именно он якобы вмешался в переговорный процесс, когда стороны уже были готовы подписать соглашение, после чего Оттава отказалась продолжать консультации. Объявляя о пошлинах, Трамп назвал Канаду «почти худшей страной в мире», ее переговорщиков — «клоунами». Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caroline Brehman / Reuters Фото: Caroline Brehman / Reuters

Набирающий обороты конфликт грозит разрушить одну из самых тесно интегрированных цепочек в мире, предупреждает Reuters. Речь идет об автопроме. Именно канадские поставщики считаются ключевыми партнерами американских производителей.

Дональд Трамп пригрозил с 1 января повысить пошлины на все автомобили, грузовики и автозапчасти из Канады до 50%. Хотя в том торговом соглашении, которое провалилось, были пункты о снижении таможенной ставки: на легковые машины с 25% до 15%, на алюминий и сталь — с 50% до 25%.

Канадская CBC News отмечает, что Оттава готовит свой пакет встречных тарифов. Ответные меры будут сосредоточены на американской сталелитейной и молочной промышленности, затронут бытовую технику, сельхозоборудование, электронику и целлюлозно-бумажную отрасль, заявил премьер-министр Марк Карни.

Больнее всего меры ударят, опять же, по автопрому. В Ассоциации производителей автомобильных запчастей предупредили, что без канадских деталей автосборка по всей территории США остановится. С проблемами столкнутся Toyota, Volkswagen, BMW, Honda, Nissan, Mercedes-Benz и другие бренды.

Bloomberg описывает панику среди американских промышленников. Представители сталелитейной и алюминиевой отраслей обычно выступали верными союзниками Трампа. Но торговая война с Канадой застала их врасплох. На Министерство торговли обрушился шквал встревоженных звонков, начались лихорадочные встречи. Предприниматели жалуются на то, что пошлины ослабят защиту их бизнеса и снизят рентабельность. Промышленники пытаются надавить на Белый дом, чтобы вернуть Канаду и США к переговорам, заключает агентство.