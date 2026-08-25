Оборот розничной торговли в Воронежской области за полгода вырос до 528 млрд

В Воронежской области в первом полугодии 2026 года оборот розничной торговли составил 527,5 млрд руб., что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Воронежстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

В структуре оборота преобладали непродовольственные товары — их доля составила 57,6%. За январь — июнь населению продано таких товаров на 303,9 млрд руб., что в товарной массе на 11,5% больше показателя годом ранее. На продовольственные товары, включая напитки и табачные изделия, пришлось 42,4% оборота. Их продажи составили 223,6 млрд руб., увеличившись в товарной массе на 5,2% по сравнению с первым полугодием 2025 года.

На 96,3% оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществлявшими деятельность вне рынка. В январе — июне 2025 года их доля составляла 96,1%. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,7% против 3,9% годом ранее.

Предприятиями общественного питания в первом полугодии 2026 года реализовано продукции на 24,1 млрд руб., что на 2,7% больше, чем в январе — июне 2025-го.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что оборот розничной торговли в Орловской области в первом полугодии составил 124,1 млрд руб., это на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В Тамбовской области за это же время оборот достиг 162,7 млрд руб., что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Мария Свиридова