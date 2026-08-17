Оборот розничной торговли в Тамбовской области за полгода достиг 163 млрд рублей

Оборот розничной торговли в январе-июне 2026 года составил в Тамбовской области 162,7 млрд руб., что на 4,5% (в сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом рассказали в Тамбовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В макроструктуре оборота преобладала реализация пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. За полгода их продали на сумму почти 82,2 млрд руб. — 50,5% от общей суммы. Непродовольственных товаров реализовали на 80,5 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2025-го продажа продовольственных товаров возросла на 2,6%, а непродовольственных — на 6,5%.

Оборот розничной торговли на 95,1% формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими свою деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков и ярмарок составила 4,9%, тогда как в прошлом году достигала 5,1%.

В третьем квартале 2026 года, по данным деловой активности предприятий розничной торговли, 36,7% опрошенных руководителей ожидают увеличения оборота по сравнению со вторым кварталом, а 10% ждут уменьшения объемов.

«В качестве основных факторов, ограничивающих деятельность в сфере розничной торговли, во втором квартале 2026 года опрошенные респонденты назвали высокий уровень налогов (53,3%), недостаточный платежеспособный спрос (46,7%), высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (36,7%)»,— сообщили в Тамбовстате.

Полугодовой оборот тамбовских предприятий общественного питания составил около 8,1 млрд руб. — на 7,2% больше показателя 2025 года.

В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что с января по май 2026 года доля убыточных организаций в Тамбовской области (не учитывая малый бизнес, банки и госучреждения) выросла на 8,9 процентного пункта и составила 33% от общего числа предприятий. Совокупный убыток таких компаний увеличился на 51,6%.

Денис Данилов