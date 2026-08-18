Оборот розничной торговли в Орловской области за полгода вырос до 124 млрд

В Орловской области в январе — июне 2026 года оборот розничной торговли составил 124,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В июне реализовано товаров на 22,6 млрд руб. — на 12,6% выше показателя июня прошлого года. Об этом сообщил Орелстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В структуре оборота на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия пришлось 46,6%, на непродовольственные товары — 53,4%. В январе — июне 2025-го показатели составили 49,9% и 50,1% соответственно. В июне этого года доля продовольственных товаров достигла 45,9%, непродовольственных — 54,1% (в июне 2025 года — 50,4% и 49,6% соответственно).

По сравнению с первым полугодием прошлого года продажа продовольственных товаров в сопоставимых ценах выросла на 0,7%, непродовольственных — на 14,7%.

Оборот розничной торговли на 97,8% сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,2% (в январе — июне 2025 года — 97,3% и 2,7% соответственно).

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбовской области оборот розничной торговли за январь — июнь 2026-го достиг 162,7 млрд руб., что на 4,5% (в сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Мария Свиридова