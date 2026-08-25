Партия «Адилет» набрала 71% голосов на выборах в парламент Казахстана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Партия «Адилет» была создана в июне 2026 года, и в том же месяце в ее состав вошла правящая партия «Аманат», которую учредил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1999 году. Это слияние произошло в рамках реформы политической системы Казахстана, в марте 2026 года в стране приняли новую конституцию, которая сокращает число палат парламента с двух до одной, уменьшает количество депутатов и воссоздает должность вице-президента.

Согласно новой конституции, парламент прекратил полномочия с 1 июля 2026 года, и президент Касым-Жомарт Токаев должен был объявить дату выборов в течение месяца, а сама процедура должна была пройти в двухмесячный срок после вступления конституции в силу. Переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю был одним из ключевых положений новой конституции, которую приняли на референдуме 15 марта 2026 года при поддержке 87,15% граждан.

В «Адилет» вошли влиятельные бизнесмены Казахстана, такие как Андрей Лаврентьев (председатель совета директоров группы компаний «Аллюр»), Рауан Кенжеханулы (основатель Bilim Media Group) и Айгазы Кусаинов (владелец International Educational Corporation Ltd.). Эти бизнесмены поддержали курс президента Касым-Жомарта Токаева, а среди главных целей партии было названо воплощение анонсированной Токаевым концепции «справедливого Казахстана» и обеспечение соблюдения положений новой конституции.

Помимо «Адилет», на выборах баллотировались еще шесть партий, из которых реальные шансы попасть в парламент имели «Ауыл», «Ак жол», Respublica и Общенациональная социал-демократическая партия, их рейтинги находились на грани минимального барьера в 5%. В прошлом созыве Мажилиса (нижней палаты парламента), избранного 19 марта 2023 года, были представлены три партийные фракции: «Аманат», «Ак жол» и Народная партия Казахстана.