Партия «Адилет» набрала 71% голосов на выборах в парламент Казахстана
Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала окончательные результаты голосования в новый однопалатный парламент Казахстана (курултай). Большинство голосов (71,17%) набрала «Адилет», зарегистрированная летом этого года и объединившаяся с правящей партией «Аманат». Она получила 110 мандатов из 145.
Партия Ауыл набрала 6,26% (10 мандатов), Respublica — 5,56% (9 мандатов), «Ак жол» — 5,21% (8 мандатов), Общенациональная социал-демократическая партия — 5,11% (8 мандатов). Еще 2,51% избирателей проголосовали против всех. Явка составила 74%, в выборах участвовали 9,3 млн человек, подсчитал ЦИК.
О создании партии «Адилет» («Справедливость») 15 апреля объявила инициативная группа, в состав которой вошли одни из самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz: Андрей Лаврентьев (председатель совета директоров группы компаний «Аллюр»), Рауан Кенжеханулы (основатель Bilim Media Group) и Айгазы Кусаинов (владелец International Educational Corporation Ltd.).
Среди заявленных целей партии — воплощение концепции справедливого Казахстана, которую анонсировал президент Касым-Жомарт Токаев. C победой «Адилет» на выборах президент России Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу еще 24 августа.
Партия «Адилет» была создана в июне 2026 года, и в том же месяце в ее состав вошла правящая партия «Аманат», которую учредил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1999 году. Это слияние произошло в рамках реформы политической системы Казахстана, в марте 2026 года в стране приняли новую конституцию, которая сокращает число палат парламента с двух до одной, уменьшает количество депутатов и воссоздает должность вице-президента.
Согласно новой конституции, парламент прекратил полномочия с 1 июля 2026 года, и президент Касым-Жомарт Токаев должен был объявить дату выборов в течение месяца, а сама процедура должна была пройти в двухмесячный срок после вступления конституции в силу. Переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю был одним из ключевых положений новой конституции, которую приняли на референдуме 15 марта 2026 года при поддержке 87,15% граждан.
В «Адилет» вошли влиятельные бизнесмены Казахстана, такие как Андрей Лаврентьев (председатель совета директоров группы компаний «Аллюр»), Рауан Кенжеханулы (основатель Bilim Media Group) и Айгазы Кусаинов (владелец International Educational Corporation Ltd.). Эти бизнесмены поддержали курс президента Касым-Жомарта Токаева, а среди главных целей партии было названо воплощение анонсированной Токаевым концепции «справедливого Казахстана» и обеспечение соблюдения положений новой конституции.
Помимо «Адилет», на выборах баллотировались еще шесть партий, из которых реальные шансы попасть в парламент имели «Ауыл», «Ак жол», Respublica и Общенациональная социал-демократическая партия, их рейтинги находились на грани минимального барьера в 5%. В прошлом созыве Мажилиса (нижней палаты парламента), избранного 19 марта 2023 года, были представлены три партийные фракции: «Аманат», «Ак жол» и Народная партия Казахстана.