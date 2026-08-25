Тамбовский «Электроприбор» потребовал 291 млн с кировского оружейного завода

Входящее в «Ростех» ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» обратилось в региональный арбитраж с иском к производителю оружия и боеприпасов ПАО «Кировский завод "Маяк"». Сумма требований составила 291,4 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из цехов тамбовского завода «Электроприбор»

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Один из цехов тамбовского завода «Электроприбор»

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Суть требований не раскрывается. «Ъ-Черноземье» запросил у «Электроприбора» информацию о причине подачи иска.

Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ПАО «Кировский завод "Маяк"» было зарегистрировано в Кирове в 1994 году для производства оружия и боеприпасов. Уставный капитал составляет 160,8 тыс. руб. Гендиректор — Александр Шигапов. Собственники скрыты. По сведениям сервиса раскрытия информации, в первом полугодии 2026 года предприятие выручило 8,5 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем годом ранее (2,1 млрд руб.). В оба периода доход почти на 100% обеспечивался производством и реализацией продукции. Чистая прибыль в январе — июне 2026 года составила 1,5 млрд руб., годом ранее — в 46 раз меньше, а именно 31,9 млн руб. ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» было зарегистрировано в Тамбове в 1992 году, при этом история предприятия начинается сильно раньше: в 2024 году оно отметило 70-летие. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичных приборов, аппаратуры и инструментов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Среди акционеров, по данным на 2021 год, структура «Ростеха» АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"» (30,5%). Данные о держателях других пакетов акций и более актуальная информация не раскрываются. Гендиректор — Алексей Слугин. По итогам первого полугодия 2026 года «Электроприбор» выручил 13,35 млрд руб., что на 36,8% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (9,76 млрд руб.). Чистая прибыль за то же время сократилась на 2,3%: с 1,86 млрд до 1,82 млрд руб.

В ходе ПМЭФ-2026 «Ростех», тамбовский «Электроприбор» и правительство Тамбовской области подписали соглашение о строительстве нового корпуса предприятия за 2,5 млрд руб. На нем планировалось выпускать навигационные системы для российских гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и других.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова