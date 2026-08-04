Выручка тамбовского «Электроприбора» выросла на 37% в первом полугодии 2026-го

По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Тамбовский завод “Электроприбор”» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех») выручило 13,35 млрд руб., что на 36,8% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (9,76 млрд руб.). Чистая прибыль компании составила 1,82 млрд руб., снизившись на 2,3% по сравнению с 1,86 млрд руб. годом ранее. Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Себестоимость продаж «Электроприбора» увеличилась с 6,82 до 9,63 млрд руб. (+41,3%). Валовая прибыль выросла с 2,94 до 3,7 млрд руб. (+26,6%). Прибыль от продаж увеличилась с 1,97 до 2,43 млрд руб. (+23,5%). Коммерческие расходы выросли с 23,9 до 29,4 млн руб. (+23,2%).), управленческие — с 943,4 млн до 1,26 млрд руб. (+33,1%). Прибыль до налогообложения увеличилась с 2,63 до 2,73 млрд руб. (+3,8%).

Активы предприятия за год выросли в цене с 31,1 до 66,11 млн руб. (в 2,1 раза). Основные средства увеличились с 8,07 до 8,46 млрд руб. (+4,9%). Запасы выросли с 12,35 до 13,06 млрд руб. (+5,8%).

Дебиторская задолженность поднялась с 16,79 до 21,13 млрд руб.

Кредиторская задолженность за шесть месяцев увеличилась в 1,5 раза — с 17,01 до 25,6 млрд руб.

Предприятие в 2024 году отпраздновало 70-летие. По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» было зарегистрировано в 1992 году в Тамбове. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичных приборов, аппаратуры и инструментов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Среди акционеров, по данным на 2021 год, структура «Ростеха» АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"» (30,5%). Данные о держателях других пакетов акций и более актуальная информация не раскрываются. Гендиректор фирмы — Алексей Слугин.

В июне «Ъ-Черноземье» писал, что «Электроприбор» инвестирует 2,5 млрд руб. в производство авианавигационных систем площадью более 12 тыс. кв. м.

Мария Свиридова