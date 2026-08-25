Губернатор Гусев: воронежцы привыкают к постоянным сигналам тревоги

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе пресс-конференции сегодня, 25 августа, рассказал о работе системы оповещения граждан при возникновении угроз, связанных с атаками БПЛА и ракетной опасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор признал, что жители привыкают к постоянным сигналам тревоги и призвал их самостоятельно оценивать ситуацию.

«Человек тоже должен оценивать вероятность того, что возникнут непосредственно рядом с ним какие-то сложности. Вот тогда у него должен включиться механизм действий в соответствии с теми рекомендациями, которые он получил от МЧС, из наших источников»,— считает господин Гусев.

Он пояснил, что оповещение производится только в случае «непосредственной угрозы» на конкретной территории: «Не на всей территории области, а только в отдельном населенном пункте либо в отдельном районе». По словам Александра Гусева, коммуникация с войсками ПВО отработана: военные первыми видят цели и извещают власти, после чего принимается решение о проведении оповещения.

Глава региона подчеркнул, что задача властей — не запугать людей. При этом алгоритмы действий различаются в зависимости от типа угрозы. «При объявлении атаки БПЛА или при ракетной опасности — отличаются алгоритмы действий»,— уточнил он.

Отдельное внимание господин Гусев уделил защите предприятий: «Сейчас очень важный момент, поскольку нарастает угроза атаки средствами поражения, как мы их называем, высокоскоростных, ну фактически опасность по предприятиям».

Губернатор сообщил, что проводятся дополнительные меры, включая учения и доведение алгоритмов действий до персонала.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 22 июня Воронеж подвергся мощнейшей атаке ВСУ за время проведения специальной военной операции. Погибли шесть человек — сотрудники предприятия в Железнодорожном районе на левом берегу. Также известно о 68 раненых.

Анна Швечикова