Житель Иркутска осужден на три года за содержание детей в деревянных ящиках

Ленинский районный суд Иркутска признал местного жителя виновным по статье о незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что сожительница мужчины ранее оформила опеку над 12-летней девочкой и 16-летним мальчиком, имеющим инвалидность. В период с января по март 2025 года женщина находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении. В это время за детьми остался следить мужчина. Уходя из дома, он запирал их в специально собранных деревянных ящиках.

О нарушении прав детей в полицию сообщила одна из знакомых мужчины. Несовершеннолетних передали в специализированное учреждение. Осужденный признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Влад Никифоров, Иркутск