Казахстанский завод «Конденсат» будет перерабатывать российскую нефть

Казахстан будет принимать российскую нефть для переработки на заводе «Конденсат». После в Россию направят 70% нефтепродуктов от выработанного объема. Об этом на брифинге в правительстве Казахстана заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

«На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов: бензин и дизеля, остальное будет отправляться в Россию»,— рассказал господин Аккенженов (цитата по «Интерфакс-Казахстан»).

Министр не озвучил объем топлива, который будет поставляться из России. Ерлан Аккенженов добавил, что совокупный запас топлива в Казахстане превышает 1,1 млн т — бензина и дизеля. Власти страны также решили перенести ремонт Павлодарского нефтехимического завода на весну 2027 года.

Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» расположен на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Его мощность составляет 850 тыс. т в год. НПЗ специализируется на переработке углеводородного сырья и производстве топлива высшего экологического класса К5 (аналог стандарта Евро-5), указывал Forbes Kazakhstan.