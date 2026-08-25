Казахстанский завод «Конденсат» будет перерабатывать российскую нефть
Казахстан будет принимать российскую нефть для переработки на заводе «Конденсат». После в Россию направят 70% нефтепродуктов от выработанного объема. Об этом на брифинге в правительстве Казахстана заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.
«На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов: бензин и дизеля, остальное будет отправляться в Россию»,— рассказал господин Аккенженов (цитата по «Интерфакс-Казахстан»).
Министр не озвучил объем топлива, который будет поставляться из России. Ерлан Аккенженов добавил, что совокупный запас топлива в Казахстане превышает 1,1 млн т — бензина и дизеля. Власти страны также решили перенести ремонт Павлодарского нефтехимического завода на весну 2027 года.
Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» расположен на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Его мощность составляет 850 тыс. т в год. НПЗ специализируется на переработке углеводородного сырья и производстве топлива высшего экологического класса К5 (аналог стандарта Евро-5), указывал Forbes Kazakhstan.
В конце мая 2026 года в России начались проблемы с поставками топлива на АЗС из-за атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен. К концу июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран, а 19 августа вице-премьер Александр Новак сообщил о начале импорта топлива.
Ранее, в июле 2026 года, вице-премьер Александр Новак заявлял, что российские власти договорились с Казахстаном о возможных поставках излишков топлива в Россию, хотя и в небольших объемах. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что республика готова рассмотреть запрос на поставки топлива, если он поступит.
Казахстан уже в феврале 2026 года одержал промежуточную победу в Стокгольмском арбитраже в споре с консорциумом Karachaganak Petroleum Operating (KPO), разрабатывающим Карачаганакское нефтегазовое месторождение. Арбитры обязали участников проекта компенсировать Казахстану от $2 млрд до $4 млрд за завышение затрат, что привело к недополучению средств бюджетом страны в период с 2010 по 2019 год.
В августе 2026 года министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстан потерял около 3,5 млн тонн нефти из-за атак ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В связи с этим план по нефтедобыче на 2026 год был скорректирован до 96 млн тонн с изначально запланированных 99,55 млн тонн.