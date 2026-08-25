Стадион дал от Йе поворот

Канье Уэст получил предоплату за концерт в Петербурге, заявили организаторы его выступления. В SAY Agency утверждают, что рэпер по-прежнему планирует приехать в Россию. Однако «Газпром-Арена», где 10 и 11 октября должны были состояться концерты, накануне отказалась проводить мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amy Harris / Invision / AP Фото: Amy Harris / Invision / AP

Мессенджер «Макс», «Кузбасс-Арена» или «Лужники» — пользователи соцсетей гадают, где теперь состоится концерт Канье Уэста. 25 августа «Газпром-Арена» внезапно объявила, что никакого договора на мероприятие у них нет и концерт на площадке состояться не может. Новость ошарашила не только фанатов, но и самих организаторов. В агентстве SAY Agency об этом узнали от журналистов.

При этом организатор заверяет, что концерт Йе не отменен. Продажа билетов на сайте не останавливалась, там доступны места от 30 до 50 тыс. руб. При этом по договору оферты билеты невозвратные. Их уже продано более 100 тыс. Но в случае отмены или смены площадки деньги придется вернуть, говорит адвокат Алишер Захидов:

«Какие бы условия по невозвратным билетам они ни писали, люди будут требовать деньги назад. Такие ограничения не имеют юридической силы. Организаторам надо не бегать, а разработать план поэтапного возврата средств».

По некоторым данным, концерт мог сорваться, потому что мероприятие не согласовали с местными властями. SAY Agency заявляет, что в большей степени этим должна заниматься площадка. Гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников с этим не согласен:

«Исключительная ответственность организатора — заключать формальные отношения и с артистом, и с площадкой, и только после этого анонсировать концерты и продавать билеты. SAY Agency — молодая промоутерская компания, которая очень поторопилась и поставила всех в сложное положение».

Между тем в соцсетях «Газпром-Арены» до сих пор висит пост с анонсом шоу Йе и репост розыгрыша билетов. А с сайта всю информацию о мероприятии удалили. Поразительная мистификация, удивляется музыкальный критик Сергей Соседов:

«То, что SAY Agency не заключило договор со стадионом, и звонок сверху все сорвал — такой же абсурд, как выступление SHAMAN на разогреве. Может, вообще ничего не было? Куда тогда ушли деньги? Элла Памфилова не сама писала, что хочет сходить на концерт. Ей делать больше нечего? У нее выборы. Я бы тоже пошел, как и многие другие. Просто посмотреть, как работает рэпер. Абсурд на абсурде».

Сам артист уже мог получить гонорар за выступление в России — более 1,5 млрд руб., пишет «Фонтанка». Авансы по умолчанию невозвратные. По подсчетам СМИ, из-за отказа «Газпром-Арены» проводить шоу SAY Agency может потерять более 2,5 млрд руб., не считая репутационного ущерба.

Юлия Савина