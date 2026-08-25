Росимущество перечислило в бюджет более 300 млрд руб. от управления госактивами

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Тот сообщил, что в первом полугодии ведомство перечислило в бюджет России от управления госимуществом 307 млрд руб. Продажи имущества превысили 260 млрд руб. — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, уточнил господин Яковенко.

По итогам 2026 года Росимущество рассчитывает собрать около 600 млрд руб. от продажи имущества и поступающих дивидендов. «На подходе у нас еще сделок примерно на 70 млрд руб., а в целом по году ожидается 331 млрд руб., которые поступят в бюджет РФ»,— рассказал Вадим Яковенко (цитата по сайту правительства).

По данным Минфина, в 2025 году в бюджет поступило более 100 млрд руб. доходов от приватизации и более 500 млрд руб. — от дивидендов. Росимущество в течение года планировало вовлечь в хозяйственный оборот 70% неэффективно используемого федерального имущества и 90% — поступившего в госсобственность по судебным решениям.

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