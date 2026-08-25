Porsche договорилась с индийской Tata Consultancy о разработке ИИ на €1,25 млрд

Германская автокомпания Porsche подписала соглашение на сумму €1,25 млрд сроком на пять лет с индийской ИТ-корпорацией Tata Consultancy Services (TCS). По условиям соглашения TCS создаст специальный центр, который будет заниматься разработкой и тестированием систем искусственного интеллекта (ИИ) для Porsche.

Частью сделки является покупка TCS за €320 млн принадлежащей Porsche консалтинговой фирмы MHP, специализирующейся на автомобилях и ИТ. Председатель совета директоров германской компании Михаэль Ляйтерс заявил, что это «объединит опыт Porsche в автомобильной сфере с цифровыми и ИИ-возможностями TCS». По его словам, это должно повысить эффективность, инновационность и конкурентоспособность автопроизводителя. В TCS заявили, что цель партнерства — «индустриализировать ИИ в масштабе Porsche».

Яна Рождественская