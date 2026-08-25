Porsche договорилась с индийской Tata Consultancy о разработке ИИ на €1,25 млрд
Германская автокомпания Porsche подписала соглашение на сумму €1,25 млрд сроком на пять лет с индийской ИТ-корпорацией Tata Consultancy Services (TCS). По условиям соглашения TCS создаст специальный центр, который будет заниматься разработкой и тестированием систем искусственного интеллекта (ИИ) для Porsche.
Частью сделки является покупка TCS за €320 млн принадлежащей Porsche консалтинговой фирмы MHP, специализирующейся на автомобилях и ИТ. Председатель совета директоров германской компании Михаэль Ляйтерс заявил, что это «объединит опыт Porsche в автомобильной сфере с цифровыми и ИИ-возможностями TCS». По его словам, это должно повысить эффективность, инновационность и конкурентоспособность автопроизводителя. В TCS заявили, что цель партнерства — «индустриализировать ИИ в масштабе Porsche».
Инвестиции в разработку искусственного интеллекта (ИИ) активно растут в различных секторах, и автомобильная промышленность не исключение. В 2024 году немецкий автоконцерн Volkswagen Group, в который входит Porsche, объявил о создании собственной лаборатории для разработки ИИ, предназначенной для всех брендов концерна, включая Porsche. Это указывает на стратегическую важность ИИ для автомобильной отрасли.
Крупные технологические компании также активно развивают ИИ. Так, американская технологическая корпорация Nvidia, один из крупнейших производителей чипов для ИИ, в августе 2026 года сообщила о планах потратить $6 млрд на разработку конкурента китайским моделям ИИ. В начале 2026 года нидерландская Nebius Group, бывшая Yandex N.V., приобрела израильского разработчика ИИ-софта Tavily за $275 млн, а до этого подписала «многомиллиардное соглашение» с Microsoft на поставку инфраструктуры для обслуживания ИИ.