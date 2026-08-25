Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО выросла на 44% за семь месяцев

Чистая прибыль ПАО «Дом.РФ» по МСФО составила 67 млрд руб. по итогам первых семи месяцев 2026 года. Это на 44% больше аналогичного периода годом ранее, следует из отчетности компании.

Положительную динамику в «Дом.РФ» объяснили ростом как банковских, так и небанковских доходов при повышении операционной эффективности и сохранении высокого качества активов. Рентабельность капитала группы за отчетный период составила 23,8%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 52% — до 27,6 млрд руб., чистые процентные доходы — на 26%, до 104,7 млрд руб.

Кредитный портфель юридических лиц «Дом.РФ» вырос на 12% с начала года — до 3 трлн руб. За семь месяцев выданы кредиты объемом более 1,2 трлн руб. (свыше 40% портфеля). Кредитный портфель физических лиц группы, напротив, снизился на 9% — до 130,7 млрд руб. из-за «секъюризации собственных кредитов». С начала года выдано ипотечных кредитов на 90 млрд руб. (+45%).

Объем средств физлиц за семь месяцев увеличился на 9% — до 1,7 трлн руб. Объем средств юрлиц за отчетный период достиг 1,7 трлн руб. (+19%).