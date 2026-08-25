Глава РСПП: бизнес ждет прозрачного применения указа о временном управлении

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал профильные органы разъяснить применение новых мер по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно указу, их могут передать во временное управление, если владельцы не приняли достаточных мер для защиты объектов в том числе от атак БПЛА.

«Требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту»,— уточнил господин Шохин (цитата по сайту союза).

Глава РСПП отметил, что нормы указа должны применяться прозрачно. По его словам, нужно уточнить «зеркальную» ответственность временных управляющих за безопасность объектов, а также финансовую обеспеченность (например, с помощью страхования). Александр Шохин обратил внимание на необходимость продолжить обсуждение мер поддержки компаний, которые инвестируют в повышение защищенности своих объектов и предприятий, поврежденных при атаке БПЛА, а также производителей средств защиты. Это снизит необходимость передачи активов во временное управление, убежден господин Шохин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном управлении накануне. Согласно документу, к критической инфраструктуре относятся объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. В перечень могут быть включены и другие объекты, которые особо важны для безопасности и экономической стабильности страны и ее населения. Временное управление в случае ненадлежащего обеспечения безопасности могут устанавливать над всем объектом или его частью, над принадлежащими владельцам ценными бумагами или долями в компаниях, а также в отношении имущественных прав хозяйствующего субъекта.