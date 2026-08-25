Глава РСПП: бизнес ждет прозрачного применения указа о временном управлении
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал профильные органы разъяснить применение новых мер по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно указу, их могут передать во временное управление, если владельцы не приняли достаточных мер для защиты объектов в том числе от атак БПЛА.
«Требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту»,— уточнил господин Шохин (цитата по сайту союза).
Глава РСПП отметил, что нормы указа должны применяться прозрачно. По его словам, нужно уточнить «зеркальную» ответственность временных управляющих за безопасность объектов, а также финансовую обеспеченность (например, с помощью страхования). Александр Шохин обратил внимание на необходимость продолжить обсуждение мер поддержки компаний, которые инвестируют в повышение защищенности своих объектов и предприятий, поврежденных при атаке БПЛА, а также производителей средств защиты. Это снизит необходимость передачи активов во временное управление, убежден господин Шохин.
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном управлении накануне. Согласно документу, к критической инфраструктуре относятся объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. В перечень могут быть включены и другие объекты, которые особо важны для безопасности и экономической стабильности страны и ее населения. Временное управление в случае ненадлежащего обеспечения безопасности могут устанавливать над всем объектом или его частью, над принадлежащими владельцам ценными бумагами или долями в компаниях, а также в отношении имущественных прав хозяйствующего субъекта.
Указ президента России Владимира Путина о временном управлении критической инфраструктурой был подписан 24 августа 2026 года в ответ на нарастающие угрозы безопасности таких объектов, в частности, из-за атак беспилотников. Согласно указу, в число критической инфраструктуры входят объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры. Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил 24 августа 2026 года, что этот механизм не предполагает массового применения и решения будут приниматься точечно на самом высоком уровне.
Власти России, по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова от 31 марта 2026 года, принимают все меры для защиты критических объектов, но это не гарантирует 100% безопасности от террористических атак. Бизнес, в свою очередь, проявляет готовность финансировать системы раннего обнаружения и отражения воздушных атак. Так, 6 июля 2026 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о готовности компаний вкладываться в создание таких систем, включая РЭБ и ПВО, для защиты промышленных предприятий.