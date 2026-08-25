В Туле заявили о задержании главы производителя БПЛА «ТулаДрон»

В Туле по подозрению в мошенничестве задержан гендиректор НПЦ «ТулаДрон» Евгений Григорьев. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Тульские новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тульской области Фото: Правительство Тульской области

По данным издания, господина Григорьева задержали 14 августа и уже арестовали на два месяца. Уточняется, что он проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Какие-либо подробности дела пока неизвестны.

«ТулаДрон» был создан в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В январе 2025 года НПЦ БАС «ТулаДрон» получил от Минпромторга статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиасистем (БАС). На закупку оборудования для центра выделили субсидию. В 2025 году на его деятельность в региональном бюджете закладывали 177,2 млн руб. Эти деньги планировалось направить на формирование штата организации, закупку инструмента, сырья и материалов для выпуска первых партий, сообщала пресс-служба Тульского правительства. В июне 2026-го губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал «ТулаДрон» одним из 10 крупнейших в России научно-производственных центров.