Нижегородский райсуд объединил дела по стадиону «Водник»

Заместитель председателя Нижегородского райсуда Илья Оськин решил более не рассматривать административный иск Алексея Кормакова и других истцов к областному правительству. Группа граждан просит признать незаконными три распоряжения правительства, изданные в 2025 году, которые регламентировали создание межведомственной комиссии для проведения оценки фактического состояния капитальных объектов стадиона «Водник» перед принятием решения о комплексном развитии территории (КРТ), перечень этих объектов и состав комиссии.

В результате было принято решение соединить это дело с другим разбирательством по коллективному иску граждан к мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву и администрации. В нем два десятка истцов оспаривают решение о признании «Водника» аварийным и его закрытии. Это дело приостановлено на время проведения исследования: эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста должны определить состояние объектов «Водника» — были ли они аварийными, как решили власти.

Заявители иска к правительству Нижегородской области были против соединения дел. По их мнению, это незаконно, так как ответчики в двух делах разные (городские и областные власти), истцы тоже частично не совпадают, и права нескольких человек будут нарушены. Адвокат Ольга Фомина отметила, что сроки рассмотрения затягиваются: суд с осени 2025 года рассматривает споры по судьбе стадиона «Водник», но решения пока так и не вынес. Однако суд решил, что все аргументы защитников старого стадиона должен в комплексе рассмотреть один судья в рамках единого административного дела. Когда по нему будет изготовлено экспертное заключение, неизвестно.

Напомним, власти намерены отдать территорию стадиона «Водник» частном инвестору под проект КРТ (предполагается, что это будут структуры девелопера Максима Полазнова). На территории стадиона может быть построен ФОК с ледовой ареной и мини-футбольным полем. Часть земельного участка инвестор планирует использовать для строительства двух высотных домов, чтобы окупить свои вложения в спортивное ядро. Обратившиеся в суд нижегородцы против проекта с высотками в историческом центре города и просят отремонтировать «Водник», сохранив его как стадион в изначальном виде.

Иван Сергеев