Совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал

Совет директоров микрокредитной компании (МКК) «Займер» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго квартала в размере 4,86 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 486 млн руб., то есть всю чистую прибыль по МСФО за отчетный период.

Акционеры «Займера» обсудят вопрос о дивидендах на собрании 29 сентября. Купить акции под выплату можно до 10 октября. Текущая дивдоходность составляет около 3,6%.

За первый квартал 2026 года «Займер» выплатил дивиденды в размере 4,36 руб. на акцию. За весь 2025-й — 27,29 руб. на бумагу. По итогам каждого из периодов компания направляла на выплату всю чистую прибыль.

«Займер» специализируется на онлайн-кредитовании. В группу входят ПАО МКК «Займер», банк «Евроальянс», МКК «Селлер Капитал», МКК «Дополучкино» и коллекторское агентство «Профи». Основной акционер «Займера» — его основатель Сергей Седов, которому принадлежит 85,32% акций компании.