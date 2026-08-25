В Москве задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках

Сотрудники полиции задержали 13 человек за нелегальные заезды на питбайках в Москве ночью. В числе задержанных — семь подростков, сообщили в столичном ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 9 августа. По данным МВД, в полицию пожаловались на большое скопление молодых людей на Пресненской набережной. Они ездили на мототехнике и нарушали общественный порядок, передает ТАСС.

Пятеро молодых людей привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушения ПДД. На родителей семерых несовершеннолетних составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Информация также передана в комиссию по делам несовершеннолетних. Три транспортных средства задержанных перемещены на спецстоянку.