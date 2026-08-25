В Казахстане назвали сроки ремонта на месторождении Карачаганак

На месторождении Карачаганак в Казахстане осенью пройдет плановый ремонт. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Ерлан Аккенженов.

«Мы его планируем в середине сентября примерно. Потери нефтедобычи примерно составят 400–450 тыс. т»,— сообщил господин Аккенженов на брифинге в правительстве.

Карачаганак — одно из трех крупнейших месторождений нефти и газоконденсата в Казахстане. Экспорт осуществляется через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Месторождение разрабатывает международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят Shell (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), ЛУКОЙЛ (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).