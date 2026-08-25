«Звучит грозно и главное — красиво»

Вашингтон начинает кампанию по полной блокаде Ирана. Всем странам, которые помогают Исламской Республике, грозит исключение из долларовой системы расчетов. Правда, какая-либо конкретика на этот счет отсутствует. При этом министр финансов США Скотт Бессент обещает не нанести вред мировой финансовой системе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе называет происходящее войной на нервах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

День «Д» наступил, против Ирана вводится полная экономическая блокада. Операция называется «Экономический изгой». Ответственный за ее проведение — Скотт Бессент. Министр финансов США собрал по этому поводу специальную пресс-конференцию, дабы ознакомить мир с планом действий.

Звучит все достаточно грозно и главное — красиво. Хотя конкретики, прямо скажем, маловато, в основном общие слова и фразы. Например, любая страна, государственная или частная структура, экономически помогающая Тегерану, рискует остаться за бортом долларовой системы расчетов. На первом этапе санкции вводятся против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру.

Давление будет нарастать постепенно и не закончится, пока режим аятолл не окажется в полной изоляции. Конкретных сроков не устанавливается, однако бесконечно все это продолжаться, понятно, не может.

Иран в ответ грозит страшными карами не только Америке, но всем, кто поддержит ее действия. Каждый будет рассматриваться как непосредственный участник агрессии со всеми вытекающими последствиями. Транзит нефти и других грузов через Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы и другие торговые пути Исламская Республика обещает полностью перекрыть.

Главная интрига касается Китая. Скорее всего, большой торговой войны не будет. Однако некие отдельные компании из Поднебесной в черный список Вашингтона с высокой долей вероятности все-таки попадут.

Прогнозы строить, конечно же, рано. Но важно отметить, что Дональд Трамп никуда из региона не уходит, наоборот, он демонстрирует серьезность намерений, отказываясь, пусть временно, от военных методов. По крайней мере, на текущем этапе. Если конфронтация вновь начнется, не США станут ее инициаторами. Иранская экономика и сейчас не в лучшей форме, так что, даже если какая-то помощь продолжит поступать, полноценно выдерживать давление сверхдержавы будет достаточно затруднительно.

Многие проводят аналогии со Средними веками, теми временами, когда замки подвергались долгосрочной осаде. Действительно, так иногда кажется, что уровень развития прогрессивного человечества не далеко ушел от той эпохи. Как бы то ни было, происходящее — это, скорее, игра на нервах, чем реальная блокада. Иран, в свою очередь, дает понять, что не боится санкций и их инициаторов надолго не хватит. Изнеженный Запад слишком зависит от экономики и сам в итоге будет нести потери. И, конечно, желательно столкнуть лбами великие державы.

Дмитрий Дризе