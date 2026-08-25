«"Стальной дикобраз" на службе Европы»

Так называемая коалиция желающих планирует увеличить военную помощь Украине и укрепить ПВО. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема: он и еще несколько европейских лидеров посетили Киев. В Кремле в ответ заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о значении Украины для Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

По случаю 35-летия провозглашения независимости Украины в Киеве высадился мощный европейский десант: президенты, премьеры, министры иностранных дел и один из высших руководителей ЕС — председатель Евросовета Антониу Кошта. К праздничной дате Евросоюз подготовил Украине подарок, было объявлено о выделении €6,1 млрд, которые целиком пойдут на укрепление ее вооруженных сил.

Правда, Владимиру Зеленскому эта сумма показалась недостаточной. На встрече с украинскими журналистами он фактически выставил европейцам новый счет, заявив, что до конца года на финансирование армии потребуется еще €27 млрд, а в бюджете этих средств нет. Единственный выход из ситуации — убедить Брюссель досрочно выделить Киеву ту часть кредита на €90 млрд, которая по графику должна быть выплачена только в следующем году. Судя по настрою европейских представителей и той уверенности, с которой держится в последние дни украинский лидер, Брюссель будет вынужден удовлетворить и это требование, хотя бы частично.

Прибывшие в Киев гости один за другим заявляли о «непоколебимой поддержке» Украины и обещали, что Европа не оставит ее в тяжелый момент.

Складывается впечатление, что в Киеве и европейских столицах точно знают, в чем ценность Украины для ЕС и какова ее миссия в нынешнюю историческую эпоху.

Что же это за миссия, ради которой не жаль выделять столь существенные суммы, да еще и в момент, когда во многих европейских государствах обостряются собственные экономические проблемы? У кого — бюджетный дефицит, у кого — свертывание национальной промышленности на фоне китайской конкуренции и исчезновения с рынка дешевых российских энергоносителей. Но все эти проблемы отступают на второй план, как только заходит речь о финансировании Киева.

В чем может быть европейский интерес к Украине, частично объяснил бывший депутат Верховной рады, отвечавший в свое время за внешнеполитические контакты и опубликовавший на днях интересную и предельно откровенную статью. По его мнению, даже после завершения горячей фазы конфликта страна должна сохранить основу своих вооруженных сил, не допустить их резкого сокращения, снижения боеспособности.

Ее миссия — стать для Европы военизированной окраиной, ощетинившимся «стальным дикобразом» (этот образ, к слову, сегодня в Киеве очень популярен), который самим фактом своего существования будет сдерживать врага на восточных границах.

Будущую Украину автор сравнивает то со Спартой (наиболее воинственной, сверхмилитаризированной частью античной Греции), то с Израилем («непотопляемым авианосцем» Запада на Ближнем Востоке, во враждебном арабском и исламском окружении), то с запорожскими казаками, которые были готовы решать военные задачи в интересах хоть польского короля, хоть крымского хана. Был в этом списке, правда, и русский царь, но о нем и его связях с запорожскими казаками бывший депутат по понятным причинам предпочитает не вспоминать.

Самое интересное — вывод, к которому приходит автор. Только такая эволюция Украины, превращение ее в военный форпост объединенной Европы может решить главную стратегическую задачу, стоящую перед страной, — обеспечить, чтобы европейское финансирование не прекращалось, а желательно и не сокращалось даже после прекращения огня. «Мы должны понять, что только под такую концепцию Запад будет выделять деньги для Украины и что именно эти средства еще на долгие годы могут стать главным источником ресурсов для функционирования государства»,— откровенно пишет бывший депутат.

Главное теперь — убедить в неизбежности такого сценария европейских партнеров. А то вдруг кто-то из них думает, что после прекращения боевых действий финансировать Украину в прежних объемах больше не понадобится? Это, с точки зрения Киева, опасная иллюзия, от которой европейцам стоило бы избавиться, и чем раньше, тем лучше.

Максим Юсин