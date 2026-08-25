Forbes: правительство разработает льготы на закупки ИИ-оборудования
Правительство России до конца сентября 2026 года определит критерии, чтобы отделить оборудование для искусственного интеллекта (ИИ) от майнингового. Также планируется разработать меры господдержки для закупок ИИ-оборудования, чтобы решить проблему высокой стоимости инфраструктуры и дефицита GPU (графических процессоров), которые не производятся в России. С планом мероприятий ознакомился Forbes.
Рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ намерена определить нормы, по которым соответствующее оборудование не может быть отнесено к отечественной продукции, и разработать базу для их изменения. Также группа установит технические параметры, по которым можно отличить ИИ-оборудование от майнингового и другого, чтобы пресечь «злоупотребление льготами» и упростить «администрирование мер поддержки».
До конца года группа подготовит предложения «по льготному налогообложению на закупки оборудования для ИИ и прочим механизмам поддержки», которые позволят снизить стоимость владения ИИ-оборудованием. Кроме того, правительство планирует разделить дата-центры на инфраструктуру для ИИ и прочие объекты. Отвечать за исполнение мероприятий будет Минпромторг.
В декабре 2025 года Правительство России активно обсуждало нормативную рамку для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), стремясь найти баланс между предотвращением противозаконного использования и стимулированием развития технологии. Основной задачей стало обеспечение «бытовых» возможностей для прогресса ИИ, включая вычислительные мощности и каналы связи. При этом отмечалось, что несогласованность мер госрегулирования может оказаться хуже бездействия.
В августе 2026 года Минпромторг обсуждает с производителями электроники введение бальной системы для определения уровня локализации чипов для ИИ. Эти требования могут быть внесены в постановление правительства №719, которое регулирует реестр отечественной радиоэлектронной продукции. Цель инициативы — ограничить присутствие иностранных вычислителей для ИИ на российском рынке, особенно на объектах критической информационной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса.
В то же время, сейчас произвести мощный современный чип для ИИ уровня 12–14 нм в России невозможно из-за отсутствия фабрик полного цикла. По этой причине «российскими» могут быть признаны чипы, архитектура которых разработана в РФ, но производство осуществляется в странах-партнерах, таких как Китай или Юго-Восточная Азия.