Forbes: правительство разработает льготы на закупки ИИ-оборудования

Правительство России до конца сентября 2026 года определит критерии, чтобы отделить оборудование для искусственного интеллекта (ИИ) от майнингового. Также планируется разработать меры господдержки для закупок ИИ-оборудования, чтобы решить проблему высокой стоимости инфраструктуры и дефицита GPU (графических процессоров), которые не производятся в России. С планом мероприятий ознакомился Forbes.

Рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ намерена определить нормы, по которым соответствующее оборудование не может быть отнесено к отечественной продукции, и разработать базу для их изменения. Также группа установит технические параметры, по которым можно отличить ИИ-оборудование от майнингового и другого, чтобы пресечь «злоупотребление льготами» и упростить «администрирование мер поддержки».

До конца года группа подготовит предложения «по льготному налогообложению на закупки оборудования для ИИ и прочим механизмам поддержки», которые позволят снизить стоимость владения ИИ-оборудованием. Кроме того, правительство планирует разделить дата-центры на инфраструктуру для ИИ и прочие объекты. Отвечать за исполнение мероприятий будет Минпромторг.