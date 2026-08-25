Москвичей предупредили о дожде и пасмурной погоде до конца недели

В Москве до 28 августа включительно прогнозируется дождливая, пасмурная и прохладная погода, сообщила мэрия. Сегодня в течение всего дня возможен дождь, уточнил Дептранс.

По прогнозам синоптиков, 25 и 26 августа температура воздуха в столице составит 16–18 °С, ночью похолодает до 10–12 °С. 27 августа днем немного потеплеет, до 20 °С, ночью температура останется на том же уровне. Аналогичную погоду прогнозируют 28 и 29 августа. Ожидается, что с пятницы дожди прекратятся.