Бывшего президента Армении Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет

Составлено ИИ-Ассистентъ

17 июня 2026 года ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна, лишив его неприкосновенности. Обвинения включают злоупотребление служебным положением в период с 2004 по 2009 год, а также отмывание денег.

Ранее, 15 июня 2026 года, Роберту Кочаряну запретили выезд из Армении без объяснения причин в аэропорту «Звартноц». Офис бывшего президента заявлял о планах лидера оппозиционного блока «Армения» покинуть республику на три дня с частным визитом. До этого, 9 июня 2026 года, Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против Гагика Царукяна, который также пытался покинуть страну и получил отказ в выезде.

В 2023 году, 22 сентября, Левон Кочарян, сын Роберта Кочаряна, был задержан в ходе акции протеста в Ереване и арестован судом на месяц по делу об избиении четырех полицейских. Он был освобожден 6 ноября того же года, получив мандат депутата Национального собрания Армении.