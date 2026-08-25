Медведев заявил о готовности России ответить на агрессию всей мощью
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова задействовать всю свою мощь в ответ на агрессию противников. Это заявление прозвучало в его интервью газете «Южная Осетия».
По словам господина Медведева, Россия не намерена оставаться безучастной к планам противников, которые он охарактеризовал как агрессивные. Он также сказал, что тем, кто рассчитывает уничтожить Россию, придется учитывать последствия таких намерений. Зампред Совбеза заявил, что Запад, по его оценке, веками создавал очаги напряженности у границ России, вовлекая в противостояние с ней народы, связанные с ней исторически, культурно и экономически. Говоря об угрозах, он упомянул расширение НАТО и планы принять в альянс Грузию и Украину, назвав это экзистенциальной угрозой для России. По его словам, Москве нужны гарантии ненападения со стороны других государств и прекращения враждебных действий.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что человечество оказалось на пороге глобальной катастрофы, угроза которой никогда не была так близка, что подтверждалось в мае 2025 года. Эти заявления делались на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов по всему миру, противостояния ядерных держав и обострения хронических мировых проблем.
В августе 2026 года власти России рассчитывают на победу в специальной военной операции на Украине «в видимой перспективе», по словам Дмитрия Медведева. Он отмечал, что за время СВО Россия стала одной из самых передовых стран в мире по уровню развития технологий, в том числе в сфере беспилотников, но при этом необходимо признать аналогичное развитие у противника.
В мае 2025 года Дмитрий Медведев также говорил, что Россия примет «любое решение» в случае участия Германии в запуске дальнобойных ракет по территории России, указывая на то, что Германия «уже участник конфликта» из-за использования украинской армией немецкой техники. Он подчеркивал, что право на полноценную защиту страны никто не может блокировать.