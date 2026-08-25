Составлено ИИ-Ассистентъ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что человечество оказалось на пороге глобальной катастрофы, угроза которой никогда не была так близка, что подтверждалось в мае 2025 года. Эти заявления делались на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов по всему миру, противостояния ядерных держав и обострения хронических мировых проблем.

В августе 2026 года власти России рассчитывают на победу в специальной военной операции на Украине «в видимой перспективе», по словам Дмитрия Медведева. Он отмечал, что за время СВО Россия стала одной из самых передовых стран в мире по уровню развития технологий, в том числе в сфере беспилотников, но при этом необходимо признать аналогичное развитие у противника.

В мае 2025 года Дмитрий Медведев также говорил, что Россия примет «любое решение» в случае участия Германии в запуске дальнобойных ракет по территории России, указывая на то, что Германия «уже участник конфликта» из-за использования украинской армией немецкой техники. Он подчеркивал, что право на полноценную защиту страны никто не может блокировать.