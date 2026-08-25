Западу после событий 2008 года в Южной Осетии следовало запомнить, что воевать с Россией не стоит, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, итогом попыток развязывания войны с Россией каждый раз было «позорное бегство захватчиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Главный урок, который Запад должен был усвоить,— с Россией воевать не надо... Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов, — сказал господин Медведев в интервью газете «Южная Осетия». — Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили — и где он сейчас, что с ним стало?».

Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией начался в ночь на 8 августа 2008 года после обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Россия ввела в регион свои подразделения. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинские силы из Южной Осетии.