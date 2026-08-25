Минтуризма Израиля предложило запустить прямые рейсы между Москвой и Эйлатом

Израиль заинтересован в увеличении частоты полетов в Россию, заявила глава представительства израильского министерства туризма в Москве Ксения Воронцова. По ее словам, израильская сторона выступает за запуск прямых рейсов в курортный город Эйлат.

«Мы предлагаем российским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на наш южный круглогодичный курорт на Красном море — в Эйлат»,— сказала «РИА Новости» госпожа Воронцова.

Сейчас россияне могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Полеты выполняют российские компании. Израильская авиакомпания El Al приостановила прямые рейсы из Тель-Авива в Москву до сентября.