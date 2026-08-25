Reuters: Си Цзиньпин намерен впервые за семь лет посетить Индию
Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, посетит саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре с большой делегацией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Китайские официальные лица завершают бронирование отелей и согласование протоколов безопасности»,— приводит агентство слова «собеседника, непосредственно знакомого с ситуацией». Информацию подтвердили еще два источника, сообщившие, что китайского лидера будет сопровождать делегация из примерно 400 официальных лиц. Во время предыдущего визита в 2019 году делегация насчитывала менее 200 членов.
План поездки и повестка еще не утверждены. Ожидается, что стороны воспользуются саммитом для изучения путей расширения взаимодействия, при этом постараются уладить давние разногласия по пограничным вопросам и вопросам региональной безопасности.
Индия принимает саммит БРИКС 12—13 сентября. Визит Си Цзиньпина, первый за семь лет, станет свидетельством потепления отношений Пекина и Нью-Дели после пограничных столкновений 2020 года. Недавно новый пограничный спор спровоцировал резкую дипломатическую перепалку сторон. Вместе с тем отмечается стабилизация отношений, о чем говорит и визит в Китай в прошлом году премьер-министра Индии Нарендры Моди (также впервые за семь лет).
МИД КНР заявил, что сейчас не имеет информации о возможном визите, которую можно было бы предоставить. Предыдущий саммит БРИКС в 2025 году в Бразилии Си Цзиньпин пропустил.
В 2026 году запланированы две встречи лидеров России и Индии: президент Владимир Путин посетит Нью-Дели для участия в саммите БРИКС в сентябре, а премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, приедет с визитом в Россию до конца года. В декабре 2025 года Владимир Путин совершил ответный государственный визит в Индию, и по итогам этой встречи стороны подчеркнули важность наращивания стратегического партнерства вопреки сложной геополитической ситуации.
Индия и Россия поставили общую цель увеличить взаимный товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году. Профильным ведомствам поручено ускорить подготовку соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Последний раз премьер-министр Нарендра Моди посещал Россию дважды в 2024 году, в том числе для участия в саммите БРИКС в Казани в октябре.
В мае 2026 года в Нью-Дели состоялась встреча министров иностранных дел стран БРИКС, российскую делегацию на которой возглавлял Сергей Лавров. В июне 2026 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также прибыл в Нью-Дели для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.