Reuters: Си Цзиньпин намерен впервые за семь лет посетить Индию

Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, посетит саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре с большой делегацией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Китайские официальные лица завершают бронирование отелей и согласование протоколов безопасности»,— приводит агентство слова «собеседника, непосредственно знакомого с ситуацией». Информацию подтвердили еще два источника, сообщившие, что китайского лидера будет сопровождать делегация из примерно 400 официальных лиц. Во время предыдущего визита в 2019 году делегация насчитывала менее 200 членов.

План поездки и повестка еще не утверждены. Ожидается, что стороны воспользуются саммитом для изучения путей расширения взаимодействия, при этом постараются уладить давние разногласия по пограничным вопросам и вопросам региональной безопасности.

Индия принимает саммит БРИКС 12—13 сентября. Визит Си Цзиньпина, первый за семь лет, станет свидетельством потепления отношений Пекина и Нью-Дели после пограничных столкновений 2020 года. Недавно новый пограничный спор спровоцировал резкую дипломатическую перепалку сторон. Вместе с тем отмечается стабилизация отношений, о чем говорит и визит в Китай в прошлом году премьер-министра Индии Нарендры Моди (также впервые за семь лет).

МИД КНР заявил, что сейчас не имеет информации о возможном визите, которую можно было бы предоставить. Предыдущий саммит БРИКС в 2025 году в Бразилии Си Цзиньпин пропустил.

Эрнест Филипповский