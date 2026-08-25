Петербуржцы стали меньше покупать книги о саморазвитии и эзотерике

Жители Петербурга в 2026 году стали чаще выбирать художественную литературу, а интерес к книгам о саморазвитии и эзотерике снизился. При этом на рынке ощущается нехватка новых переводных изданий, особенно в сегменте нон-фикшн, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным сети «Буквоед», продажи мистики и ужасов выросли на 42%

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ По данным сети «Буквоед», продажи мистики и ужасов выросли на 42%

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным сети «Буквоед», продажи мистики и ужасов выросли на 42%, фэнтези, приключений и исторической прозы — на 20%. В то же время спрос на литературу по саморазвитию сократился на 25%, на эзотерику — на 30%.

В «Подписных изданиях» отмечают, что петербуржцы стали чаще покупать так называемые «уютные детективы». В Доме книги заметного роста интереса к мистике и ужасам не заметили, зато хорошо продаются книги по истории, филологии и философии.

На рынке переводной литературы при этом растет интерес к авторам из стран Востока, прежде всего Китая и Японии. Однако основная часть переводных изданий по-прежнему приходится на англоязычных авторов. В первом полугодии 2026 года было выпущено более 4,3 тыс. книг с переводом с английского языка, 421 — с японского и 254 — с корейского.

В «Буквоеде» считают, что читатели сейчас чаще обращаются к художественной литературе, чтобы отвлечься от повседневных проблем. Среди самых популярных книг в Петербурге — «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «1984» Джорджа Оруэлла и «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки.

Карина Дроздецкая