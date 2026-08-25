Билеты в Петербург подешевели после новостей об отмене концерта Канье Уэста

Стоимость поездок в Петербург заметно снизилась после появления сообщений об отмене концерта Канье Уэста. Об этом свидетельствуют данные сайтов перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если ранее перелет в Петербург обходился минимум в 9 тыс. рублей, то теперь цены начинаются примерно от 5 тыс.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Если ранее перелет в Петербург обходился минимум в 9 тыс. рублей, то теперь цены начинаются примерно от 5 тыс.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

После объявления о выступлении американского рэпера цены на билеты выросли в среднем на 187%, сообщали СМИ. Теперь стоимость поездки пошла вниз: самый дешевый билет на поезд можно найти за 1,8 тыс. рублей против прежних 7,6 тыс. рублей. Билет в купе сейчас стоит от 2,8 тыс. рублей.

Подешевели и авиабилеты. Если ранее перелет в Петербург обходился минимум в 9 тыс. рублей, то теперь цены начинаются примерно от 5 тыс.

В Ассоциации туроператоров России ранее сообщали о резком росте спроса на поездки в Петербург: за неделю после анонса концерта количество запросов на железнодорожные билеты на 9–11 октября увеличилось более чем в 40 раз, на авиабилеты — в 16 раз.

Информация об отмене выступления появилась после публикации «Газпром-Арены». Представители площадки заявили, что концерт проводиться не будет, поскольку у арены не было заключенных договоренностей с организаторами мероприятия.

Карина Дроздецкая