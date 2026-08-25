Хабаровская артель с учредителями из Китая незаконно добыла золота на 57 млн рублей

Почти 6 кг золота в слитках на общую сумму свыше 57 млн руб. изъято у работников ООО «Океан», незаконно добывавшего золото в Комсомольском районе Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота драгметаллов в крупном размере группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК РФ), сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Незаконную добычу на участке на ручье Чимкит прокуроры выявили во время проверки исполнения законодательства о недропользовании. Прокурорская проверка показала, что работы велись без необходимых разрешительных документов.

ООО «Океан» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. зарегистрировано в Хабаровске в марте 2025 года. Основным видом деятельности прописана добыча руд и песков драгметаллов. В ноябре прошлого года артель приобрела пять поисковых лицензий в Хабаровском крае, а в январе этого года оформила лицензию на добычу.

Чистая прибыль компании в 2025 году составила 152,5 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем компании с мая 2026 года значится Лэй Ян с долей в 55%. Соучредителями являются Минян Ли и гендиректор компании Денис Гринев.

Эрнест Филипповский