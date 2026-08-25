В Янино планируют перестроить транспортную схему

В Янино Ленинградской области планируют поэтапно изменить транспортную схему. Перестройку проведут в три этапа. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Транспортная реформа пройдет в три этапа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Транспортная реформа пройдет в три этапа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первым этапом станет запуск автобусов большей вместимости. По словам губернатора, в часы пик транспорта достаточно, однако небольшие автобусы не справляются с пассажиропотоком, из-за чего на остановках образуются очереди. Для крупного транспорта уже расширяют узкие участки на Ясной улице и строят разворотное кольцо.

Вторым этапом станет приведение в порядок Ясной улицы и ее последующая передача от застройщика муниципалитету. Региональные службы должны определить перечень необходимых работ, в том числе устранить провалы, расчистить проблемные участки и провести ремонт.

Третий этап предусматривает обустройство второго проезда, расположенного параллельно Ясной улице. Сейчас он представляет собой необустроенную дорогу от Колтушского шоссе. По мере развития застройки здесь планируют создать полноценную улицу. Два параллельных направления позволят разделить транспортные потоки: одно использовать для движения в одну сторону, второе — в обратную.

«Принцип простой: сначала снимаем то, что мешает людям каждый день, затем шаг за шагом собираем всю транспортную систему Янино в рабочую схему»,— рассказал Александр Дрозденко.

Карина Дроздецкая