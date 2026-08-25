Аэропорт Кызыла принял первый самолет зарубежной авиакомпании в своей истории

Airbus A320 Myanmar National Airlines стал первым самолетом иностранной авиакомпании, совершившим посадку в аэропорту Кызыла. Об этом сообщило министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Для нашего аэропорта это действительно историческое событие. Ранее воздушные суда иностранных авиакомпаний у нас не принимались»,— говорится в сообщении.

На борту воздушного судна, прибывшего в Кызыл 22 августа, находился президент Мьянмы Мин Аун Хлайн. Он приехал в Туву в ходе своего визита в Россию. Как сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг, Мин Аун Хлайн стал третьим главой иностранного государства, посетившим Туву. Ранее в республике побывали руководитель Монгольской Народной Республики Юмжагийн Цеденбал и князь Монако Альбер II (в 2007 году).

Валерий Лавский