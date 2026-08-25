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Полицейские рассчитались за крипту

Бывшие правоохранители получили сроки за хищение средств клиентов биржи Garantex

В Москве суд вынес приговор бывшим столичным полицейским — следователю Антонине Шакиной и оперативникам бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Ренату Бахтиеву и Леониду Голубеву. Их признали виновными в хищении с помощью подложных судебных решений свыше 30 млн руб. со счетов криптовалютной биржи Garantex в «Москва-Сити». Господин Бахтиев получил 14 лет колонии, его подельники — по 12 лет каждый.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бутырский суд Москвы 24 августа вынес приговор бывшим полицейским. Всем им инкриминировали получение взятки, изготовление поддельных документов, служебный подлог и превышение должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 327, ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Антонине Шакиной и Ренату Бахтиеву — еще и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В прениях прокурор запрашивал для Бахтиева 15 лет колонии строгого режима, Голубеву — 14,5 года строгого режима, а Шакиной — 13 лет колонии общего режима. Также гособвинитель предложил назначить каждому из подсудимых штраф в размере 6 млн руб. и удовлетворить иски к ним от трех потерпевших на сумму свыше 30 млн руб.

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено весной 2023 года после того, как в полицию поступило заявление от жителя Санкт-Петербурга Александра Сазонова. Он сообщил, что некие мошенники пытались похитить с его депозитного счета в Garantex 24,8 млн руб. Тогда руководству криптобиржи сначала поступило постановление об аресте имущества господина Сазонова, в том числе средств на его счету, за подписью одной из судей Басманного суда Москвы, а затем еще одно — от следователя Антонины Шакиной, но уже о снятии ареста. Затем последовала попытка перевести эти средства, но списать деньги со счета злоумышленникам не удалось, поскольку биржа после возбуждения уголовного дела заблокировала счета заявителя.

В ходе проверки выяснилось, что к попытке хищения средств господина Сазонова могли быть причастны трое сотрудников столичной полиции — старший следователь следственного отдела ОМВД России по Басманному району столицы Антонина Шакина и старшие оперуполномоченные 11-го отдела БСТМ ГУ МВД России по Москве Ренат Бахтиев и Леонид Голубев. В дальнейшем было установлено, что эти лица были причастны к хищению 6,2 млн руб. других клиентов Garantex — жителя Тверской области Михаила Корнийчука и Агакерима Гамзабекова из Подмосковья. Как выяснилось в ходе расследования, оперативник Леонид Голубев в конце ноября 2022 года направил со своего рабочего компьютера на криптобиржу служебный запрос о наличии сумм в криптокошельках Михаила Корнийчука и Агакерима Гамзабекова. После чего 7 декабря 2022 года следователь Антонина Шакина возбудила по заявлению уроженки Элисты Лилии Элешовой уголовное дело, из материалов которого следовало, что владельцы криптокошельков якобы похитили их у заявительницы.

В рамках этого дела майор Шакина вместе с подполковником Бахтиевым изготовила фиктивное постановление судьи Басманного суда о наложении ареста на аккаунты господ Корнийчука и Гамзабекова на криптобирже.

После чего следователь Шакина 19 декабря 2022 года постановила снять арест и перечислить все средства на открытый на Garantex аккаунт Лилии Элешовой. А 26 декабря последняя обналичила в офисе криптобиржи принадлежавшие господам Корнийчуку и Гамзабекову 6,2 млн руб., которые позже перевела соучастникам преступления.

В случае же с потерпевшим Александром Сазоновым роль заявителя должен был исполнить бывший коллега оперативников Денис Потапкин, предоставивший, по версии следствия, Бахтиеву свои паспортные данные.

В октябре 2023 года Шакина, Бахтиев, Голубев и Элешова были задержаны и по ходатайству СКР заключены под стражу. Дениса Потапкина объявили в розыск.

В августе 2024 года дело поступило в Пресненский суд, но тот вернул его прокурору. «Способ хищения подсудимыми Шакиной, Бахтиевым, Голубевым и Элешовой средств, принадлежавших Гамзабекову и Корнийчуку, в постановлении о привлечении Шакиной существенно отличается от способа совершения указанного преступления в постановлениях о привлечении остальных обвиняемых и в самом обвинительном заключении»,— так мотивировал суд свое решение.

При исправлении ошибок следствием были сняты обвинения с Лилии Элешовой. Остальные же фигуранты судом были признаны виновными.

Шакина (она частично признала вину) и Голубев получили по 12 лет колонии, к 14 годам приговорен Бахтиев. Всех их лишили специальных званий майора, капитана и подполковника полиции соответственно. Осужденные также оштрафованы на 6,5 млн руб. каждый, иски потерпевших суд удовлетворил.

Адвокаты не стали комментировать приговор, но, судя по срокам наказания, он будет обжалован.

Алексей Соковнин

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