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Робот побил человеческий рекорд в забеге на стометровку. Гуманоидная модель Tiangong Ultra преодолела дистанцию за 9,39 секунды — на 0,19 секунды быстрее результата Усэйна Болта. С одной стороны, напрямую сравнивать эти показатели некорректно. С другой — соревнования прошли в рамках Всемирной олимпиады гуманоидных роботов, а обязательным условием участия является человекоподобная конструкция.

В 2025 году на стометровке допускалось дистанционное управление: многие роботы бежали с помощью операторов. В этот раз спринт стал полностью автономным. Робот должен сам распознать трассу, удержать равновесие, рассчитать движение и добежать до финиша. Кстати, один из участников пересек линию, не сумел затормозить, упал и загорелся.

Помимо бега, на Олимпиаде гуманоидных машин в Пекине еще около 50 различных дисциплин. То есть за год их число почти удвоилось. В этот раз в программу добавили, например, тяжелую атлетику, перетягивание каната и настольный теннис. В этих видах спорта организаторы и производители роботов тестируют силу приводов, устойчивость корпуса, точность движений и способность сохранять равновесие при контакте с соперником.

Вообще, ключевая цель мероприятия — проверить экономическую ценность роботов и их способность работать на производстве, в логистике, сервисе и дома, причем без постоянной помощи человека. Поэтому самая показательная часть турнира — прикладные задания. Гуманоидов отправляют в условия, похожие на фабрику, гостиницу, магазин, квартиру или зону чрезвычайной ситуации. Там им нужно собирать и переносить предметы, работать с упаковкой и инструментами, подключать кабели и выполнять бытовые операции.

Причем организаторы поощряют самостоятельность: если робот выполняет задачу автономно, его оценивают по повышенному коэффициенту, а если действует под контролем оператора — получает вдвое меньше баллов. В этот раз Всемирная олимпиада гуманоидных роботов собрала почти 700 команд из 16 стран, которые привезли для участия более 2 тыс. роботов. За год число отдельных матчей и испытаний почти утроилось. Мероприятие продлится до 26 августа.

Александр Леви