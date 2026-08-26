Науке недостаточно быть великой — она должна быть видимой

Генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк рассказала «Ъ-Науке» о переходе от права и государственного управления к популяризации науки, о публичности ученых, доверии к научной экспертизе и о том, почему исследователю сегодня недостаточно совершить открытие — необходимо еще суметь объяснить обществу его значение.

Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» был создан в 2023 году. Одним из его центральных проектов стала Национальная премия в области будущих технологий «Вызов», призванная повысить общественный престиж научного труда и сделать ученых узнаваемыми героями нашего времени. За несколько лет вокруг фонда сформировалось сообщество исследователей, представителей технологического бизнеса, государства, культуры и научной коммуникации. За четыре сезона на премию поступило почти 3 тыс. заявок из 81 региона России и 66 зарубежных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Третьяк, генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

Фото: Предоставлено Фондом «Вызов» Наталья Третьяк, генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

Фото: Предоставлено Фондом «Вызов»

— Как вообще человек с юридическим и управленческим образованием оказывается во главе фонда, который занимается наукой? Это случайность или была какая-то личная история, которая переключила вас на эту сферу?

— Я бы не назвала это переключением. Скорее это последовательное движение к теме, которой я в разных качествах занималась значительную часть профессиональной жизни.

Право, образование и наука только на первый взгляд существуют отдельно друг от друга. В действительности научное развитие невозможно без качественного законодательства, устойчивых финансовых механизмов, сильных университетов, понятных правил взаимодействия государства и бизнеса. А самое главное — без людей, готовых посвятить себя исследовательской работе.

Когда я работала первым проректором НИТУ МИСИС, то видела научную среду изнутри. Университет — это место, где фундаментальная наука встречается с инженерным образованием и реальным производством. Там особенно хорошо понимаешь: между научной идеей и технологией, которая изменит жизнь людей, лежит длинный путь. Ученому на этом пути нужны не только лаборатория и финансирование, но и команда, инфраструктура, правовая защита, партнеры, общественное доверие.

Работа первым заместителем министра образования и науки дала другой масштаб — возможность увидеть всю систему. Приходилось заниматься вопросами, которые затрагивали школы, университеты, научные организации, регионы, работодателей. Этот опыт научил меня воспринимать образование и науку не как закрытые профессиональные отрасли, а как фундамент развития страны.

Поэтому появление в моей жизни фонда «Вызов» не было случайностью. В какой-то момент все предыдущие линии соединились. Фонд занимается не проведением исследований как таковых, а созданием общественной среды, в которой научное достижение получает признание, а профессия ученого становится привлекательной. Здесь нужны и понимание науки, и управленческий опыт, и способность выстраивать диалог между очень разными людьми.

— Что вас лично цепляет в науке? Есть ли область, которой вы увлекаетесь не как руководитель фонда, а как обычный человек: читаете, смотрите, следите?

— Больше всего меня привлекает способность науки раздвигать границы возможного. Сегодня мы обсуждаем идею как почти фантастическую, а через десять или 20 лет она становится частью повседневной жизни.

Мне особенно интересны исследования, которые находятся на пересечении нескольких дисциплин: новые материалы, биомедицинские технологии, генетика, искусственный интеллект, квантовые технологии. В таких областях особенно заметно, что крупные прорывы все реже происходят внутри одной узкой специальности. Они рождаются там, где физик начинает понимать биолога, математик — врача, а инженер — специалиста по данным.

Но, наверное, еще больше самих технологий меня интересует человек в науке: как появляется исследовательская идея, что помогает ученому продолжать работу после неудачи, почему один человек замечает возможность там, где другие проходят мимо.

Поэтому для меня наука — это не собрание готовых истин. Это особый способ мыслить: сомневаться, проверять, признавать ошибку и снова задавать вопросы.

— Вы работаете с лауреатами престижных премий, академиками, молодыми учеными. Кто из них произвел на вас самое сильное впечатление как личность? Есть история, которую вы запомнили навсегда?

— Мне было бы трудно назвать одного человека. Каждый сезон премии «Вызов» знакомит нас с людьми, за научными результатами которых стоят совершенно разные судьбы.

Сильное впечатление производит то, что ученые, обладающие мировым именем, в общении непосредственны и невероятно обаятельны, они могут говорить о сложнейших вещах и одновременно искрометно шутить, обладают глубокими профессиональными знаниями, широким кругозором и эрудированностью. Не меньше меня восхищают молодые исследователи. Некоторые из них уже в возрасте до 35 лет достигают научных результатов, которые способны определить развитие целых технологических направлений.

Общее, что объединяет молодых и именитых ученых,— это преданность своему делу и ответственность. В этом году лауреаты премии «Вызов» в рамках научных гастролей посетили с лекциями восемь регионов России. Их не остановили ни сложность логистики, ни разница в часовых поясах, ни насыщенность встреч, ни загруженность основной работой. В каждом городе выступления были яркими и запоминающимися.

Но особенно сильное впечатление на меня производят члены научного комитета премии «Вызов». Именно их профессиональная репутация, научный авторитет и принципиальность во многом обеспечивают доверие к премии со стороны исследовательского сообщества. Меня неизменно поражает, насколько ответственно члены научного комитета относятся к рассмотрению заявок, несмотря на их невероятную занятость. За каждой заявкой они видят не просто комплект документов, а годы работы конкретного человека или научного коллектива. Поэтому обсуждение никогда не бывает формальным. Для них принципиально важно, чтобы решение основывалось исключительно на научных достоинствах работы и было справедливым по отношению ко всем участникам. При этом их работа в комитете носит безвозмездный характер.

— Фонд «Вызов» существует всего несколько лет, но уже громко заявил о себе. С чего вы начинали? Что было самым трудным в первые месяцы — найти деньги, убедить ученых участвовать или что-то другое?

— Я пришла в фонд в апреле 2025 года, когда премия «Вызов» уже состоялась как заметный и авторитетный проект. Поэтому говорить о трудностях самых первых месяцев существования фонда было бы с моей стороны неправильно. Передо мной стояла другая задача — сохранить уже достигнутый высокий уровень премии и обеспечить ее дальнейшее развитие.

Одним из главных вызовов стало удержание интереса со стороны научного сообщества. По мере роста авторитета премии возникает на первый взгляд парадоксальная ситуация. Ученый может рассуждать так: если конкурс становится все более сильным, число достойных кандидатов растет, а лауреатов всего пять, то зачем тратить время на подготовку заявки, если шансы на победу невелики?

Поэтому для нас принципиально важно показывать, что участие имеет ценность само по себе. Подавая заявку на премию «Вызов», исследователь представляет результаты своей работы профессиональному сообществу, получает возможность быть замеченным ведущими экспертами, войти в поле внимания научных организаций, индустриальных партнеров и средств массовой информации. Премия должна восприниматься не как закрытое состязание с почти недостижимым результатом, а как открытая площадка признания сильных научных достижений.

Наша задача — поддерживать доверие к процедуре отбора, обеспечивать высокий уровень экспертизы и одновременно убеждать ученых в том, что действительно значимые результаты необходимо выдвигать на премию. Для нас важно не только сохранить количество заявок, но и поддерживать их качество, широкую географию и разнообразие научных направлений.

Вторая серьезная задача связана с финансированием. Огромные слова благодарности госкорпорации «Росатом», правительству Москвы и, конечно, соучредителю фонда Газпромбанку за системную и значительную финансовую поддержку. Но по мере развития фонда растет масштаб проектов, увеличивается объем работы по популяризации науки, расширяется международное взаимодействие. Все это требует устойчивой и диверсифицированной финансовой базы.

В России пока только формируется культура частного меценатства в сфере популяризации науки. Благотворительная поддержка традиционно чаще направляется на медицину, социальную помощь, культуру или сохранение наследия. Значение вложений в общественный престиж науки, научную коммуникацию и продвижение образа ученого как создателя будущего пока не всегда очевидно потенциальным благотворителям. Поэтому нам приходится не просто привлекать финансирование, а объяснять, почему популяризация науки — это не вспомогательная или имиджевая деятельность, а долгосрочная инвестиция в человеческий капитал, технологическое развитие и конкурентоспособность страны. Если общество не видит современных ученых, не знает их имен и не понимает значения их работы, молодым людям сложнее выбрать научную карьеру, а бизнесу — увидеть перспективные направления для сотрудничества.

Таким образом, основная сложность для меня заключалась не в том, чтобы начинать проект с нуля, а в том, чтобы сохранить высокую планку уже состоявшейся премии, поддержать доверие и интерес ученых и одновременно создать условия для ее дальнейшего финансового и институционального развития.

— Вы часто бываете на площадках, где общаетесь с учеными. Что вас удивляет в их мире? Что оказалось не таким, как вы представляли до прихода в фонд?

— Меня удивило, насколько научный мир эмоционален. Я была очень тронута слезами в глазах Веры Виль и Валерия Фокина, лауреатов премии «Вызов» 2025 года, когда они говорили о своей работе и важности признания ее ценности обществом.

Со стороны кажется, что наука — это прежде всего рациональность, формулы, расчеты и экспериментальные данные. Но за каждым серьезным исследованием стоит огромная человеческая страсть. Ученые могут часами спорить о том, что неспециалисту покажется незначительной деталью, потому что понимают: иногда именно в этой детали скрывается принципиально новое знание.

Второе открытие — невероятная устойчивость исследователей. Общество обычно видит финал: публикацию, патент, технологию, награду. Но ученый живет внутри процесса, где отрицательный результат — нормальная часть работы. Эксперимент может не подтверждать гипотезу, статья — не проходить рецензирование, оборудование — давать сбой. И после всего этого необходимо снова начинать работу.

Третье — масштаб международных профессиональных связей. На политическом уровне отношения между странами могут переживать сложные периоды, но язык науки сохраняет способность объединять людей. В 2024 году фондом была учреждена новая номинация премии «Вызов» для иностранных ученых и соотечественников, работающих за рубежом,— «Открытие». Не буду скрывать, были серьезные опасения, что она останется невостребованной, потому что ученые из-за рубежа побоятся подать заявки. Сомнения были напрасными. Суммарно за три года существования этой номинации заявки были поданы из 66 стран. И это не только страны с «дружественными» нам правительствами, такие как Китай, Индия, страны СНГ. Это в том числе США, Канада, Великобритания, государства—члены ЕС, Япония, Сингапур и другие. Это лишний раз подтверждает тезис: «Наука не имеет границ».

— Стереотип об ученом — рассеянный, погруженный в себя, плохо говорящий на публику. Это правда или миф? И если миф, почему этот образ до сих пор жив?

— Это удобный, но устаревший образ. Безусловно, исследовательская работа требует глубокой концентрации. Ученый может годами заниматься задачей, смысл которой понятен лишь небольшому числу специалистов. Но это не означает, что ученые не умеют общаться или не интересуются внешним миром.

Среди наших лауреатов и участников премии много ярких, остроумных, очень современных людей. Они руководят коллективами, привлекают финансирование, создают международные проекты, работают с индустрией, преподают. Все это требует развитых коммуникативных и управленческих навыков.

Другое дело, что объяснение науки широкой аудитории — отдельная компетенция. Невозможно просто убрать из научного доклада несколько формул и получить хорошее публичное выступление. Нужно понять, что уже знает аудитория, какую аналогию можно использовать, где проходит граница между доступностью и недопустимым упрощением.

На Форуме будущих технологий 2026 года одна из дискуссий с участием фонда «Вызов» была посвящена вопросу публичности ученых. Для нас это принципиальная тема: публичность не должна превращать исследователя в артиста, но она помогает обществу понимать, почему научная работа важна и почему в нее необходимо инвестировать.

Почему же старый стереотип сохраняется? Потому что массовая культура десятилетиями воспроизводила один и тот же образ. Обществу не хватало современных героев науки. Наша задача — не спорить со стереотипом абстрактно, а показывать реальных ученых: молодых и зрелых, серьезных и ироничных, теоретиков и инженеров. Чем чаще общество будет видеть их настоящими, тем быстрее исчезнет карикатурный образ.

— Вам как руководителю приходится быть и менеджером, и дипломатом, и публичным лицом. Какая из этих ипостасей вам дается легче всего, а какая — сложнее всего?

— Наверное, наиболее естественно я чувствую себя в роли человека, который выстраивает систему и соединяет разные интересы.

Юридическое образование приучает внимательно относиться к правилам, формулировкам и ответственности. Управленческое — сопоставлять цели и ресурсы. Работа в университете научила уважать академическую культуру, а государственная служба — искать решения, которые должны работать не для одной организации, а для большой и очень неоднородной системы.

Поэтому менеджмент и дипломатия для меня тесно связаны. Фонд объединяет ученых, бизнес, государственные структуры, средства массовой информации, деятелей культуры. У каждого участника свои профессиональный язык, мотивация и представление о результате. Наша задача — создать пространство, где эти интересы не конкурируют, а усиливают друг друга.

— Что вы считаете главным результатом своей работы за все время существования фонда? Не цифры, а то, чем вы гордитесь по-настоящему.

— Я горжусь тем, что нам удалось создать пространство уважения к научному труду. Конечно, важны число заявок на премию, география, партнеры, церемония, аудитория трансляций. Но цифры лишь фиксируют внешнюю сторону процесса. Главный результат — изменение интонации разговора о науке.

Мы стараемся говорить об ученом не как о человеке, которого общество обязано поддерживать из чувства долга, а как о создателе будущего. Научная премия — это не форма благотворительной помощи исследователю. Это признание ценности уже достигнутого им результата.

Для меня особенно важно, когда молодые люди видят наших лауреатов и понимают: успешная жизненная траектория может быть связана не только с бизнесом, спортом или индустрией развлечений. Можно стать выдающимся ученым, создать технологию, изменить целую отрасль — и получить общественное признание.

— Вы общаетесь с молодыми учеными. Что их, по вашим наблюдениям, сегодня тревожит больше всего? О чем они говорят, когда выключают камеры?

— Прежде всего я бы не стала противопоставлять то, что молодые ученые говорят перед камерами, и то, о чем они рассказывают после завершения публичной дискуссии. В большинстве своем это очень искренние люди. Они открыто говорят о своих достижениях, сомнениях и проблемах, поэтому содержание разговора при включенных и выключенных камерах принципиально не меняется. Разве что в неформальной обстановке появляется больше личных подробностей и эмоций.

Важно также понимать, что молодой ученый — это прежде всего молодой человек. Его волнуют те же вопросы, что и представителей других профессий: профессиональная самореализация, создание семьи, возможность строить планы и быть уверенным в завтрашнем дне. Исследователи не живут в каком-то отдельном мире, где существуют только лаборатория, формулы и эксперименты.

Но у научной профессии, конечно, есть своя специфика. Молодых исследователей волнует, смогут ли они продолжать выбранную тему, будет ли устойчивым финансирование проекта, сохранится ли научная команда, получат ли они доступ к современному оборудованию и необходимым материалам.

Еще одна тема — длительный путь от идеи до признанного результата. В других профессиях человек нередко может достаточно быстро увидеть итоги своей работы. В науке между постановкой задачи, проведением исследований, публикацией и практическим применением могут пройти годы. При этом эксперимент не всегда подтверждает гипотезу, статью могут не принять с первого раза, а перспективная разработка далеко не сразу находит индустриального партнера. При этом радует, что у молодых исследователей много внутренней свободы, любопытства и желания заниматься действительно сложными задачами.

К сожалению, научное достижение не всегда становится заметным за пределами узкого профессионального круга. Исследователь, особенно молодой, может получить важный результат, но не знать, как рассказать о нем обществу, привлечь внимание бизнеса или найти партнеров для дальнейшего развития технологии. Именно поэтому так важны площадки, подобные премии «Вызов», на которых молодые ученые могут представить свои работы, познакомиться с коллегами и увидеть возможные траектории развития своих проектов.

— Если бы вы не руководили фондом, какую профессию вы бы выбрали сейчас и почему?

— Признаюсь честно: мне трудно представить профессию, ради которой я отказалась бы от нынешней работы. Руководить фондом «Вызов» — это действительно работа мечты. И не только потому, что она дает возможность каждый день узнавать что-то новое и общаться с разными и невероятно интересными людьми: выдающимися учеными, лидерами общественного мнения, известными деятелями искусства, представителями власти, бизнеса. Для меня особенно важно быть причастной к миссии фонда — повышать престиж науки, делать достижения исследователей видимыми и помогать обществу узнавать имена людей, которые создают будущее. Это редкое ощущение — понимать, что твоя ежедневная работа связана не только с организационными задачами, документами, переговорами и мероприятиями, но и с большой общественно значимой целью.

Но если представить, что фонд «Вызов» в моей жизни не случился, мой выбор все равно был бы связан с образованием, наукой и наставничеством. Например, мне очень понравилось быть наставником в проекте «Лидеры России» по треку «Наука». Наверное, я стала бы кем-то вроде профессионального проводника по жизненным траекториям: помогала бы людям понимать свои сильные стороны, находить призвание и не бояться выбирать сложный, но по-настоящему свой путь.

Мария Грибова