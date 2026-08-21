Питающая ЗАЭС линия была повреждена на подконтрольной Украине территории

Специалисты Запорожской АЭС установили, что место повреждения внешней линии питания станции находится на подконтрольной Украине территории. Информации о сроках ремонта нет, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Повреждение линии находится на правобережной части Днепра, на украинской стороне»,— сказала госпожа Яшина «РИА Новости».

Запорожская АЭС перешла на резервное питание от дизельных генераторов утром 20 августа. Внешняя линия питания отключилась от станции «Ферросплавная-1». Причина повреждения не установлена.